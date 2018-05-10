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Как высота водительского кресла влияет на безопасное вождение

  • 10.05.2018, 19:04

Правильная настройка водительского кресла имеет большое значение для безопасности.

В вялотекущих пробках иногда встречается забавная картина: автомобиль едет, а водителя внутри не видно. Только если внимательно присмотреться, можно разглядеть руки на руле и голову над подоконной линией. Спрашивается, как в таком положении человек умудряется управлять автомобилем? Ведь правильная настройка водительского кресла, как убедился портал «АвтоВзгляд», имеет большое значение для безопасности, и особенно это касается регулировок по высоте.

От того, насколько правильно отрегулирована высота сиденья зависит, какой у водителя будет угол дорожного обзора. При слишком низком положении можно почувствовать себя как в танке со смотровой щелью, и ездить в таком положении недопустимо. Но высоко сидеть — тоже не всегда комфортно, потому что посадка за рулем зависит не только от роста, комплекции, длины рук и ног человека, но и от конструкции автомобиля — диапазона регулировок кресла, расположения рулевой колонки, педалей и торпедо.

Например, место рулевого в кроссоверах, внедорожниках, минивенах и микроавтобусах можно сравнить с капитанским мостиком: высоко сидишь — далеко глядишь. А водительская посадка в спортивных приземистых седанах и хетчбэках — почти всегда полулежачая. Пожалуй, единственное и весьма ощутимое преимущество «капитанского мостика» — улучшенная обзорность. Именно по этой причине многие начинающие водители стараются поднимать кресло как можно выше.

В любом случае регулируя высоту сиденья, необходимо добиться оптимальной панорамы дороги и при этом сохранить возможность без затруднений считывать информацию с панели приборов и всех других носителей той или иной информации, предусмотренных автопроизводителем.

Конструкции современных автомобилей рассчитаны на водителей ростом не ниже 150 см. Поэтому в большинстве машин «лифт» сиденья позволяет невысокому автолюбителю поднять кресло до оптимального уровня, при котором расстояние от затылка до потолка составляет 10—15 см.

Главное, чтобы сохранялась полноценная обзорность, потому что в некоторых моделях уровень верхней кромки лобового стекла расположен слишком низко. Обычно это актуально для водителей ростом выше 185 см.

В больших автомобилях с просторным салоном и высокой крышей посадку лучше настраивать таким образом, чтобы глаза были не ниже уровня центральной горизонтальной линии лобового стекла. Регулируя высоту сиденья, нельзя забывать и про все остальные настройки — наклон спинки, расстояние до руля и педалей, положение ног и т. д.

Понятное дело, что одни автолюбители предпочитают высокий трон, другим по душе кушетка. Впрочем, при всех субъективных предпочтениях не стоит пренебрегать общими правилами водительской посадки.


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