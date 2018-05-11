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Александр Рыбак победил во втором полуфинале «Евровидения»

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  • 11.05.2018, 7:44
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Александр Рыбак (Норвегия).
Фото: Reuters

Россиянка Самойлова в финал конкурса не прошла.

В португальском Лиссабоне на 20-тысячной «Алтис-Арене» прошел второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2018». Уроженец Минска Александр Рыбак, который представлял Норвегию с песней «That's How You Write А Song», вышел в финал, сообщает tut.by.

Второй полуфинал прошел в том же формате, что и первый. За победу боролись представители 18 стран. Удача улыбнулась Сербии, Молдове, Венгрии, Украине, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении и Нидерландам.

Решение о допуске исполнителя в финал принималось по итогам голосования зрителей и жюри. Последнее вынесло свой вердикт по итогам генеральной репетиции. А вот зрители могли проголосовать во время выступления участников. Правда, существовало два ограничения: жители определенной страны не могли голосовать за себя. А также в голосовании могли принимать участие лишь страны, которые участвовали в полуфинале: речь о 18 странах-претендентов, а также о Германии, Италии и Франции.

Александр Рыбак (Норвегия).
Фото: Reuters

Как страны, стоящие у истоков конкурса, они начнут свою борьбу за победу в финале. До этого года композиции таких стран-счастливчиков не звучали в полуфиналах. Благодаря новому формату слушатели могут познакомиться с участниками еще до финала: на «Алтис-Арене» прозвучали фрагменты их выступлений.

Впрочем, общее количество баллов, число проголосовавших зрителей, а также мнение жюри будет открыто лишь после финала. Ведущие — Филомена Каутела, Сильвия Альберто, Даниэла Руа и Катарина Фуртадо — объявили только страны, которые прошли в финал.

Как выступали участники полуфинала

Напомним, что еще до начала полуфиналов основные ставки делались на Кипр, Израиль, Норвегию и Эстонию. Первые три страны прошли отбор в первом полуфинале.

Сегодня оправдывать предсказания букмекеров выпало Александру Рыбаку. Из счастливого для него 2009-го, когда певец выиграл «Евровидение», Александр захватил с собой скрипку, и добавил в свой новый номер виртуальной реальности. В ней, как оказалось, уроженец Минска чувствует себя также комфортно, как и в реальном мире.

Такое впечатление, что Александр не сильно изменился за девять лет: абсолютная уверенность, харизма и море обаяния. Кстати, на воображаемых инструментах он играет так же естественно, как и на реальных.

Среди конкурентов Рыбака в борьбе за девичьи сердца однозначно назовем шведа Бенджамина Ингроссо.

По своей оригинальности до номера Александра он не дотянул, но вот в пластике борьба наверняка шла на равных. Недаром Ингроссо победил в национальном танцевальном шоу в Швеции.

В отсутствие других явных фаворитов обратим внимание на выступление ближайших соседей. Юлия Самойлова из России со второй попытки все-таки приняла участие в конкурсе (в прошлом году она должна была представлять свою страну на «Евровидении» в Киеве, но Служба безопасности Украины запретила артистке въезд в страну из-за ее выступления в Крыму).

К чести Самойловой, в своем выступлении она не акцентировала внимание на своих ограниченных возможностях. В качестве танцовщиков в номере выступили солисты балета Аллы Духовой. Увы, выступление Самойловой ярким не получилось, и как результат — в финал она не прошла.

Певец из Украины Melovin сделал ставку на эффектность, хотя и вокал был неплох. Свою композицию он начал исполнять, лежа в рояле. Позже певец успел сыграть на инструменте. А в финале лестницу, которая вела к роялю, охватил огонь.

Впрочем, не будем забывать, что номер Melovinа подготовил постановщик Константин Томильченко — автор победного выступления Джамалы на «Евровидении 2016».

В номинации «внешняя эффектность» конкуренцию Украине вполне может составить брутальная группа Rasmussen.

Номер датчан перенес зрителей во времена викингов, когда паруса кораблей надувались попутным ветром и те мчались вперед в поисках приключений.

Кстати, на своем родном языке композиции исполнили всего четыре страны: Сербия, Венгрия, Черногория и Словения.

Среди них отметим представителей Сербии Саню Илич и Балканику, которые по современному переосмыслили фольклор, а еще и представили одну из самых кратких композиций: всего 40 слов и восемь строчек. Микс этнических и джазовых мотивов продемонстрировали и грузинская группа Iriao, которая пела как на родном языке, так и на английском.

Выступление Леи Сирк из Словении многим запомнится из-за замолкнувшей вроде бы случайно музыки. Певица попыталась попросить поддержки у зрителей, но сделала это не очень убедительно.

Певица изобразила мировую скорбь не самым лучшим образом, и зрители догадались, что это инсценировка. Хотя ее, владельца яркого пиджака Виллема Бейкерка из Нидерландов, а также зажигательную венгерскую рок-группу AWS пропустили в финал.

А вот кому-то повезло меньше. Лаура Ризотто из Латвии, наверняка, запомнится эффектным платьем, которое, впрочем, не сравнить с нарядом эстонской красавицы Элины Нечаевой из первого полуфинала. Черногорский исполнитель Ваня Радованович — вселенской грустью своей баллады. А Джессику и Дженифер Бренин из Сан-Марино неизбежно будут сравнивать с роботами из их номера, наблюдать за которыми было интереснее, чем за исполнителями.

Пожалуй, главный плюс этого полуфинала в том, что в нем хватало добротных композиций, прослушивание которых уж точно не заставит жалеть о потраченном времени. К примеру, речь о композиции «We Got Love» австралийской певицы Джессики Маубой, которая также прошла в финал.


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