Портников: Провал России на «Евровидении» – пример цинизма и деградации 11 12.05.2018, 8:35

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Виталий Портников

Фото: facebook.com

Защищать российские цвета – это сегодня настоящее наказание.

Российская певица Юлия Самойлова предсказуемо не попала в финал "Евровидения 2018" и стала жертвой спецоперации Кремля. Такое мнение выразил политический обозреватель Виталий Портников на своей странице в Facebook.

"Провал России на Евровидении в Лиссабоне – убедительный пример политического цинизма и нравственной деградации одновременно. К Евровидению в Киеве отнеслись как к спецоперации. Специально подобрали певицу, которая выступала в оккупированном Крыму. Специально использовали тот факт, что певица – человек с ограниченными возможностями. Украину загоняли в ловушку: попробуйте не пустить нашу участницу, да еще и с ограниченными возможностями. Варвары! О качестве материала никто даже не задумывался", – написал он.

Журналист отметил, что Украина избежала российской ловушки и Евровидение обошлось без России, после чего российскую участницу без каких-либо новых конкурсов отправили в Лиссабон.

"Когда она там предсказуемо провалилась, начали по всей стране ее обвинять – ее, несчастную девушку, которая борется с болезнью и просто тупо используется своим подлым государством. Представляю, каково ей сейчас слышать все эти незаслуженные обвинения. Ведь она сделала все, что могла. Это ее страна направила, по сути, параолимпийку на Олимпийские игры и сейчас спрашивает, где же победа. Границ цинизма и неуважения к людям нет. Защищать российские цвета – это сегодня настоящее наказание", – подытожил Портников.

Во втором полуфинале "Евровидения 2018", который состоялся 10 мая, Самойлова исполнила композицию I Won’t Break и по результатам голосования не попала в топ-10 среди 18 конкурсантов. До этого представители РФ всегда участвовали в финалах.

12 марта 2017 года по итогам национального отбора в России для участия в "Евровидении 2017" выбрали Самойлову с песней Flame Is Burning. 22 марта Служба безопасности Украины сообщила, что приняла решение запретить Самойловой въезд в Украину, так как летом 2015 года она выступала в оккупированном Крыму: участвовала в гала-концерте "Мир спорта и добра" в Керчи.