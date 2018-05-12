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Франция получила премию за лучший текст песни на «Евровидение-2018»

  • 12.05.2018, 15:09
Фото: AFP

Песня «Mercy» рассказывает реальную историю девочки, которую прямо в море родила беженка из Нигерии.

12 мая состоится финал конкурса Евровидение-2018, в котором выступят 26 участников. А уже известны первые победители "внеконкурсной" программы. Eurostory Best Lyrics Award – награда за лучшую строку из всех песен-представителей "Евровидения" в этом году.

Эта премия отмечает лучшую метафору, самую сильную строку из песни или самый поэтичный образ. Победителя выбирает профессиональное жюри из шестидесяти писателей, журналистов, редакторов, авторов песен, переводчиков и бывших участников "Евровидения", пишет segodnya.ua.

Фото: AFP

В этом году приз Eurostory Best Lyrics Award получил французский дуэт Madame Monsieur за строку из песни "Mercy". Строка-победитель звучит так: "Je suis tous ces enfants que la mer a pris: je vivrai cent mille ans", в переводе: "Я – все дети, которые были взяты у моря: я буду жить сто тысяч лет".

Песня "Mercy" рассказывает реальную историю девочки, которую родила беженка из Нигерии прямо в лодке посреди Средиземного моря. Новорожденной дали имя Mercy, в переводе с французского означает "спасибо" и "милосердие".

Кто занял второе и третье место?

На втором месте дует Zibbz из Швейцарии за строку "We’re the liars in the face of facts: different weapon but the same attack", в переводе "Мы лжецы перед лицом фактов: разное оружие, но одна и та же атака".

Третье место у представителя Чехии Миколаса Йозефа за строку: "Honeybunny up-all-night, wannabe-couplegoals-queen: I know you ‘bop-whop-a-lu bop’ on his wood bamboo". В переводе: "Зайчик не спит всю ночь, она хочет быть королевой отношений: я знаю, что ты с удовольствием веселилась с ним".

Два года назад награда досталась украинской певице Джамале, которая также выиграла "Евровидение-2016" года за строку: "Вы думаете, что вы боги, но все умирают".

В 2017 году Франция также выиграла награду, в частности композитора и лирика Назима Халеда за красиво значимое предложение: "Les siècles passent et disparaissent, ce que tu crois être la mort, c'est une saison et rien de plus" – "Столетия проходят и исчезают, вы считаете, что смерть – это сезон, и больше ничего".


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