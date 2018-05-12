SpaceX запустила ракету с новым разгонным блоком

SpaceX запустила ракету с новым разгонным блоком1
- 12.05.2018, 17:14
Американская компания запустила ракету со спутником связи и успешно вернула новый разгонный блок.
SpaceX впервые запустила носитель, оснащенный новым, более надежным, разгонным блоком Block 5, рассчитанным более чем на десять пусков.
С космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с бангладешским телекоммуникационным спутником Bangabandhu.
Об этом компания сообщает в Twitter.
Liftoff! https://t.co/gtC39uTdw9 pic.twitter.com/aYHHm24Hca— SpaceX (@SpaceX) 11 мая 2018 г.
SpaceX впервые запустила носитель, оснащенный новым, более надежным, разгонным блоком Block 5, рассчитанным более чем на десять пусков.
Первая ступень Falcon 9 уже совершила успешную посадку на автоматизированную плавучую платформу «Of Course, I Still Love You» («Конечно, я по-прежнему люблю тебя») в Атлантическом океане.
Напомним, запуск должен был состояться сутки назад, однако его отменили за минуту до старта.
Ранее в компании SpaceX сообщали, что новый разгонный блок рассчитан на десять или более пусков и отличается повышенной надежностью. Предыдущие разгонные блоки использовали дважды. А в апреле глава SpaceX Илон Маск заявил, что его компания разрабатывает план, как сохранить после старта и вторую ступень ракеты-носителя «с помощью шара для вечеринок».