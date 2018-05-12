SpaceX запустила ракету с новым разгонным блоком 1 12.05.2018, 17:14

Американская компания запустила ракету со спутником связи и успешно вернула новый разгонный блок.

SpaceX впервые запустила носитель, оснащенный новым, более надежным, разгонным блоком Block 5, рассчитанным более чем на десять пусков.

С космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с бангладешским телекоммуникационным спутником Bangabandhu.

Об этом компания сообщает в Twitter.

SpaceX впервые запустила носитель, оснащенный новым, более надежным, разгонным блоком Block 5, рассчитанным более чем на десять пусков.

Первая ступень Falcon 9 уже совершила успешную посадку на автоматизированную плавучую платформу «Of Course, I Still Love You» («Конечно, я по-прежнему люблю тебя») в Атлантическом океане.

Напомним, запуск должен был состояться сутки назад, однако его отменили за минуту до старта.

Ранее в компании SpaceX сообщали, что новый разгонный блок рассчитан на десять или более пусков и отличается повышенной надежностью. Предыдущие разгонные блоки использовали дважды. А в апреле глава SpaceX Илон Маск заявил, что его компания разрабатывает план, как сохранить после старта и вторую ступень ракеты-носителя «с помощью шара для вечеринок».