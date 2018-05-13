В Гродно впервые за 10 лет прошел концерт Лявона Вольского 1 13.05.2018, 9:42

Фото: tut.by

Музыкант выступил под овации и скандирование «Жыве Беларусь!».

В Гродно прошел первый за 10 лет «настоящий» концерт Лявона Вольского. Конечно, за это время музыкант в областной центр приезжал, но это было неофициальные встречи с поклонниками и небольшие выступления. Сейчас же все было официально и «по-взрослому»: два часа отрыва, клуб «Галактика» и около 500 зрителей, пишет tut.by.

В зале собралась совершенно разношерстная публика. Если подростки и люди 30+ в вышиванках смотрелись обыденно, то маленькие дети, которые бодро отплясывали под «Лёгкiя-лёгкiя» или «Тры чарапахі», выглядели на рок-мероприятии несколько необычно.

— Очень долго мы ждали этот концерт. Надеемся только на положительные эмоции, — волнуются зрители в ожидании музыканта.

— Я апошні раз быў на канцэрце Вольскага мабыць у 2008 годзе. Я маю на ўвазе у Беларусі. Потым, канешне, ездзіў ў Вільню. І вось зараз сюды прыйшоў, — рассказывает один из зрителей.

Перед входом в концертный зал — очередь. Охранник тщательно проверяет пришедших на мероприятие и предупреждает: «Никаких бело-красно-белых флагов». Правда, на гродненских зрителей запрет не подействовал — в середине концерта кто-то в толпе все-таки поднял принесенные флаги. Один из них попытались забрать охранники, но музыканты быстро выдернули флаг на сцену.

Перед гродненцами Вольский появился в своем привычном образе: без дредов и в красных кедах. За два часа он и музыканты группы Volski исполнили песни N.R.M. и «Мроі». Звучали композиции из альбомов «Грамадазнаўства» и «Псіхасаматыка», а также из проекта «(Не) расстраляная паэзія».

Фото: tut.by

На сцену поднялись и вокалист гродненской группы Dzieciuki Алесь Денисов, а также участник рэп-группы ЛСП Петр Клюев. Они исполнили с Лявонам Вольским несколько песен. Музыкант отметил, что и Петр, и Алесь — известные гродненцы, поэтому он хочет выступить с ними вместе.

Фото: tut.by

Зрители самозабвенно танцевали, подпрыгивали и кричали: «Вольскі!», «Жыве Беларусь!». Музыкант в перерывах между песнями общался с залом: «Якая Гародня класная!». Исполнив последнюю композицию, Вольский ушел со сцены, но его несколько минут вызывали на бис. И, конечно, он снова появился перед гродненцами. Спел вместе со зрителями «Простыя словы» и ушел таки окончательно, пообещав вернуться с новой программой.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by