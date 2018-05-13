Bloomberg: Биткоин-миллионеры хранят свою криптовалюту в подземельях на пяти континентах 13.05.2018, 10:16

О мерах предосторожности ИТ-бизнесменов ходят легенды.

За могучими спинами охранников, бронированными дверями, в лабиринте из железобетонных коридоров находятся ни к чему не подключенные зашифрованные сервера, хранящие ключи от огромного цифрового состояния, пишет bloomberg.com.

Аргентинский предприниматель Венсен Касарес потратил немало лет, убеждая миллионеров и миллиардеров Кремниевой долины в том, что Биткоин — глобальная валюта будущего, и что каждому из них необходимо закупиться криптовалютой, а он — человек, который знает как защитить приобретенные монеты. Его стартап, Xapo, построил сеть подземных хранилищ на пяти континентах. Одно из них расположено в бывшем швейцарском военном бункере.

Xapo изредка позволяет журналистам заглянуть в цитадель, разве что только для того, чтобы те написали о безопасности. Но на один секрет пока так и не нашли ответа: сколько же цифровых денег в этих хранилищах?

Два клиента Xapo рассказали, что им известно о 10 миллиардах долларов в биткоинах. Другой человек, близкий к компании, назвал эту цифру приближенной. В конце концов, Биткоин волатилен. В криптовалютном мире 10 миллиардов долларов в биткоинах — это около 7 процентов от общего объема. Это означает, что Xapo, всего за 4 года, привлек «депозитов» больше, чем 98% из 5670 американских банков. Стоит отметить как регулируется деятельность хранилищ. Швейцарская дочерняя компания отчитывается перед Ассоциацией стандартов финансовых услуг, которая проверяет своих членов на соблюдение законов по борьбе с отмыванием денег. Xapo обслуживает клиентов США через корпорацию, зарегистрированную в штате Делавэр.

«Нулевой пациент»

Касарес получил прозвище «Patient Zero» за то, что он первым попытался привлечь интерес Силиконовой долины к Биткоину. Среди сегодняшних клиентов Xapo основатель LinkedIn Corp. Рид Хоффман и Майк Новограц.

У Xapo есть сеть подземных хранилищ на пяти континентах.

«Каждый, кто не держит ключи сам, удерживает их с помощью Xapo», — сказал Райан Радлофф из CoinShares, который содержит более 500 миллионов долларов в биткоинах, хранящихся в Xapo.

Первым правилом владения биткоинами является безопасное хранение вашего закрытого ключа - кода, который позволяет вам тратить свои монеты. Наиболее популярной альтернативой называется холодное хранение, т.е. хранение на автономном устройстве, таком как флэш-накопитель. Но риски остаются: хакеры устанавливают ловушки на компьютерах для доступа к устройствам холодного хранения в момент, когда те подключены к сети. Некоторые преступники даже вламываются в дом или похищают людей. Биткоин-магнаты вынуждены скрывать свое местонахождение, укреплять свои дома и изучать боевые искусства.

В Xapo извлечение биткоинов из хранилища занимает около двух дней. Компания проверяет личность клиента, а так же подлинность запроса перед тем, как вручную подписать транзакции с закрытыми ключами из нескольких мест хранилища. Для любых разрешенных транзакций требуется подтверждение трех отдельных хранилищ. Компания также предлагает клиентам торговую площадку для покупки и продажи биткоинов и первую дебетовую карту, чтобы тратить с ее помощью криптовалюту.

44-летний Касарес отказался комментировать эту информацию. После успешной рекламной кампании Xapo привлек большую клиентскую аудиторию, но по большой части он избегает общения с прессой.

Тем не менее о даре убеждения Касареса ходят легенды. Его проповедование Биткоина настолько распространено в Силиконовой долине, что когда Хоффман предложил своему банкиру купить несколько битокоинов, последний спросил, когда тот говорил с Касаресом. В советниках у Xapo бывший секретарь Казначейства США Ларри Саммерс, бывший генеральный директор Citigroup Джон Рид и основатель Visa International Ди Хок. First Block Capital, первая зарегистрированная в Канаде криптовалютная компания, выбрала Xapo в качестве хранилища после нескольких месяцев поисков. Шон Кларк, основатель First Block Capital, который отметил, что сканеры отпечатков пальцев хранилища снабжены считывателем пульса для предотвращения использования ампутированных рук, говорит:

«Их ДНК ориентировано на безопасность Всякий раз, когда мы совершаем крупные переводы, они встречаются с нами, а если будет нужно, они прилетят, чтобы увидеть нас».

Важно отметить, что Xapo хранит только биткоины из-за убеждений Касареса в том, что только эта криптовалюта будет успешной. Из-за подобного догматизма Xapo теряет многих клиентов, которые хотят хранить другие криптовалюты.

Касарес выбрал Биткоин делом своей жизни. Родившись в семье пастуха в отдаленном регионе Патагонии в Аргентине, он на протяжении всей своей юности ощущал на себе влияние инфляции.

Это заставило его построить ряд fintech-стартапов, которые сделали его миллионером, прежде чем он познакомился с Биткоином. Касарес продал 75%-ю долю своего финансового веб-сайта Patagon за 529 миллионов долларов в 2000 году, а 13 лет спустя, чтобы полностью сосредоточиться на криптовалютах, запустил цифровой кошелек Lemon, вложив в проект 43 миллиона. К тому времени он уже был крупным владельцем Биткоина.

Однако, в криптовалютном сообществе существует мнение, что компании, такие как Xapo, не должны существовать в экосистеме биткоинов потому, что замедляют своими действиями то, что должно быть плавным переходом.