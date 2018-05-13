Фантазии из СССР: «страшилки», которые стали популярными в 90-х 3 13.05.2018, 15:26

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В 1980-е возникли невероятные истории, которые пережили сам Советский Союз.

«Судя по всему, корни этих страшилок были еще где-то в семидесятых-восьмидесятых годах (тогда уже рассказывали историю про гроб на колесиках, сюжетная матрица которой позже была скопирована историей про черную руку), но в девяностые годы произошло два знаковых события, которые дали толчок развитию страшных историй», - пишет известный блогер Максим Мирович.

«Во-первых, в одном из выпусков журнала «Трамвай» (что выходил миллионными тиражами) редактор и один из основных авторов Тим Собакин напечатал несколько пародий на городские страшные истории — тексты «Черный утюг» и «Желтые зубы», которые быстро пошли в народ. Во-вторых, в 1990 году в журнале «Пионер» Эдуард Успенский опубликовал свои «Страшные повести для бесстрашных школьников» — где бравый советский милиционер борется с красной рукой и другими персонажами городских страшилок. В общем, все истории оттуда пересказывались детьми примерно до конца девяностых.

Обычно страшилки рассказывали в летних лагерях — в девяностые годы я трижды бывал в так называемом школьном лагере и трижды в выездных лагерях — и там очень часто на тихом часу либо перед отбоем кто-нибудь рассказывал одну из страшных историй. Обязательное условие для качественного пугания страшилками — рядом не должно было быть взрослых, чтобы никто авторитетно не заявил, что все это чепуха. Второе немаловажное условие — темнота, поэтому наиболее качественно страшилки «заходили» перед отбоем — каждый слушающий не видел рассказчика, а лежал в своей кровати, смотрел на темный потолок и рисовал в воображении всякие страшные картинки)

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ об основных страшилках из девяностых годов.

01. Черная рука.

Жила была одна девочка, и вот однажды ее мама ушла на работу, и девочка осталась дома одна. Включила она телевизор, там показывают новости — и вдруг вместо новостей страшным голосом говорят: «Девочка, черная рука уже в твоей стране!». Девочка на это не обратила внимание и продолжила дальше смотреть. Страшный голос опять говорит — «девочка, черная рука уже в твоем городе!».

Девочке надоело смотреть телевизор, и включила она радио. Слушает она песню, как вдруг песня обрывается, и страшный голос говорит — «девочка, черная рука уже на твоей улице!» Девочка все равно не обращает внимания, слушает радио, и тут голос говорит снова — «девочка, черная рука уже в твоем доме!». Тут девочка напугалась и побежала в ванную, закрылась там. Чей-то голос говорит — «девочка, черная рука уже в твоей квартире!». Девочке стало любопытно, она решила посмотреть, что там такое, открыла дверь — тут-то черная рука на нее и напала.

Когда мама пришла домой — девочки дома не оказалось, и с тех пор никто не знает, где она.

Мне встречались разные варианты этой истории — но чаще всего в них фигурировала именно девочка, к которой медленно приближается черная рука, все сужая и сужая круги поиска. Иногда рука могла быть красной, хотя в нашем дворе многие утверждали, что история про красную руку — это совсем другое и от нее еще можно спастись, но вот если придет черная рука — то тогда уже все, пиши пропало. Под нашим домом был длинный подвал с проложенной через весь многоподъездный дом теплотрассой — почему-то считалось, что черная рука живет именно там)

02. Черные шторы.

Однажды одна девочка пошла с мамой в универмаг, чтобы купить шторы. В универмаге шторы были разных цветов — синие, желтые, белые, красные, зеленые и черные. Маме больше всего понравились черные шторы, она взяла их и пошла в кассу. Тут к маме и девочке подошла одна старенькая бабушка и сказала, чтобы они ни в коем случае не покупали черные шторы — лучше пусть купят любого другого цвета, но мама ее не послушалась.

Черные шторы повесили в комнате у девочки возле рабочего стола. В первый день, когда девочка делала уроки, она почувствовала, словно кто-то трогает ее за руку. Во второй день, когда девочка делала уроки, она почувствовала, что кто-то трогает ее за плечо. А на третий день черные шторы задушили девочку.

Этой истории я тоже встречал множество вариантов — в одном из них черные шторы погубили всю семью, в другом — девочку и остальную семью спасла бабушка, которая ночью разрезала черные шторы ножницами. Бабушка, кстати, фигурировала во всех вариантах истории — она либо предупреждает о недопустимости такой покупки, либо спасает потом всю семью от черных штор)

03. Желтые зубы.

Эту историю опубликовал Тим Собакин в журнале «Трамвай» в 1990-м году, после чего она ходила по детским лагерям всю первую половину девяностых, вот эта история:

Один мальчик встретил на улице страшного дядю. Когда дядя зевал, было видно, что у него во рту совсем нет зубов.

- Дяденька, а где же ваши зубы? - спросил мальчик.

- Сегодня ночью узнаешь!

Мальчик вернулся домой и лег спать. Он совсем забыл про страшного дядю.

Но в полночь окно вдруг распахнулось, и в комнату влетели Желтые Зубы. Они противно клацали - клац! клац! клац! Мальчик услышал клацанье и проснулся.

- Желтые зубы! - испуганно вскрикнул он, вспомнив про страшного дядю. - Вы жизнь мою хотите отнять?

- Не надо нам твоей жизни - клац! клац! клац! - сказали Желтые Зубы. - Нам щетка зубная нужна!

И со зловещим клацаньем они ринулись в ванную, схватили зубную щетку и вылетели в окно.

Мальчик был очень напуган. Но родители его не ругали. Они купили ему новую зубную щетку. За 25 копеек.

Тим Собакин сделал очень классную и позитивную концовку — думаю, многие дети после такого и вовсе перестали боятся страшных историй. Но в лагерях обычно в этой истории финал был другой — желтые зубы уносили мальчика, и никто никогда его больше не видел.

04. Черный утюг.

Еще одна городская страшилка из девяностых, опубликованная Тимом Собакиным во все том же «Трамвае»:

Одна девочка встретила на улице страшную бабушку и перевела ее через дорогу.

- Ты добрая девочка, сказала бабушка. - Я хочу сделать тебе подарок. - И она достала из сумочки Черный Утюг.

Когда в доме все уснули, из-под стола вдруг послышалось противное шуршуние - шур… шур.. шур.. Это по полу полз Черный Утюг. Его шнур извивался, как змея - шур.. шур.. шур.. Услышав шуршание, девочка проснулась и увидела, как Черный Утюг заползает на шкаф.

- Черный Утюг! - в страхе закричала девочка. - ты хочешь упасть со шкафа и стукнуть меня по голове?

- Не хочу я ниоткуда падать - шур.. шур.. шур.. - сказал Черный Утюг. - Просто я хочу платье твое погладить! Больно уж помятое.

С деловым шуршанием он пробрался в шкаф, выгладил платье и уполз обратно под стол.

Девочка была очень напугана. Но родители ее не ругали, они попросили ее погладить другие вещи. Папин галстук и мамины перчатки.

Тут тоже, как можно увидеть — концовка очень позитивная)

05. Василий Иванович и Петька.

Иногда во время отбоя в лагере начинали замогильным голосом рассказывать страшную историю, которая заканчивалась как анекдот, и все выдыхали:

В черной черной галактике, на черной черной планете, в черной черной стране, в черном-черном городе есть черный-черный дом. В черном-черном доме есть черная-черная квартира, а в черной-черной квартире есть черная-пречерная комната, посреди которой стоит черный-пречерный стол.

За столом сидят Василий Иванович и Петька, и Петька говорит: «Василий Иванович, может уже хватит резину жечь?»