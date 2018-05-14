Брестчанин: Очевидно, все проблемы чиновники хотят решать при помощи новых налогов 3 14.05.2018, 17:00

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Несмотря на «дорожный налог», у нас все еще далеко не автобаны.

Пресловутый дорожный сбор несколько лет остается в центре внимания автовладельцев и не только, пишет «Вечерний Брест». Наиболее часто задаваемый вопрос, на который пока нет ответа: «Почему власти не «отвяжут» прохождение техосмотра от уплаты пошлины прямо сейчас? Вместо того, чтобы пугать жестким контролем и высокими штрафами?»

Экскурс в историю

Закон «О дорожных фондах в Беларусь» был принят 23 декабря 1991 года и с тех пор неоднократно претерпевал изменения. В 2006-м были отменены налоги с покупки и продажи автомобильного топлива, а акцизы, наоборот, выросли в 2,5 раза. Как следовало из бюджета на 2006 год, они шли в доход дорожного фонда. До 2008 года «дорожный фонд формировался за счет поступлений от взимания налога с юридических лиц в размере 1 % от выручки». В 2008-м снова были внесены изменения и дополнения.

«С августа дорожный фонд был упразднен, а оборотный налог отменен в качестве одной из мер оптимизации налоговой нагрузки, что положительно сказалось на себестоимости продукции, товаров и услуг. При этом финансирование дорог предполагалось осуществлять за счет отчислений из консолидированного бюджета. Планировалось также сохранить целевую направленность использования поступлений от взимания акциза на автомобильное топливо. Однако на практике выделение средств существенно сократилось», - писало БелТА. Де-факто топливные акцизы перестали перечисляться в дорожные фонды и стали распределяться исключительно в республиканский бюджет. Из-за такого перераспределения стало не хватать средств для дорожных мероприятий. Так, к примеру, в бюджете 2010 года по сравнению с 2009-м расходы на дорожное хозяйство сократились в два раза. Руководство «Белавтодора» тогда заявляло о сокращении объема ремонта более чем в 100 раз (!). В 2015 году была введена госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Естественно, что у людей возникают вопросы: почему немалый акциз на топливо (ставка за тонну автомобильного бензина в первом полугодии 2018 года установлена на уровне 553,74 рубля, во втором - 580,11 рубля), который изначально был предназначен для ремонта и строительства дорог, все продолжают платить, но используется он на другие нужды? Отсюда звучат предложения вернуть все на круги своя: направить топливные акцизы на ремонт и строительство дорог. Но чиновники утверждают: дескать, придется тогда значительно повышать стоимость топлива на АЗС. Они разве не знают, что плата за дороги уже фактически включена в стоимость топлива, или просто лукавят?

Прислушиваются ли власти к тому, что говорят люди? Или это бесполезно?

В 2016-2017 гг. жители Пинска и других райцентров собирали подписи по поводу того, что дороги местного значения не соответствуют заявленному качеству - они в ямах, колдобинах. Хотя, как отмечалось при сборе подписей, дорожный сбор уплачивается, но идет на строительство дорог республиканского значения, по которым многие не ездят. После совещания у президента министр финансов Владимир Амарин сообщил, что на приведение в порядок местных автодорог в 2017-2020 годах будет направлено около 900 млн рублей. А во время нынешнего послания президента Национальному собранию дорожный вопрос снова был в повестке дня. На сей раз Лукашенко пообещал привести в порядок все местные дороги в нынешней пятилетке, то бишь до конца 2020 года. Хватит ли на это 900 миллионов? - еще вопрос. В условиях, когда более половины автовладельцев (по информации ГАИ) игнорируют техосмотр, дабы не платить дорожную пошлину, ибо не уверены, что их деньги используют по назначению. Дорожники, таким образом, недополучают средства на ремонт. А сами автомобилисты подвергают риску себя и других, возможно, выезжая в рейс на машине с серьезными неисправностями.

Вячеслав ЮРЕНЯ, замдиректора брестской транспортной компании:

«Очевидно, все проблемы чиновники хотят решать при помощи новых налогов. Но почему-то никто не ставит вопрос об эффективности тех средств, которые собирают. Когда существовал дорожный фонд, каждое предприятие отчисляло в него определенную сумму - 1 % от выручки. Еще 20 % поступало от взимания акциза на нефтепродукты. И эта система работала до 2008 года. Но десять лет назад ее отменили, переложив все затраты по содержанию и ремонту дорог на республиканский бюджет. После чего финансирование автодорожных работ стало неумолимо сокращаться с каждым годом. Введение с 2015 года т. наз. пошлины на участие в дорожном движении ситуацию кардинально не изменило. На дороги по-прежнему выделяются крохи, а их состояние с каждым годом ухудшается».