В гандбольном чемпионате Беларуси ожидается сенсационная развязка 14.05.2018, 18:07

СКА второй раз за сезон обыграл БГК: чемпион определится в последнем матче сезона.

Календарь белорусского гандбольного первенства составлен так, что никаких обвинений в случайном чемпионстве быть не может. Фавориты встречаются друг с другом по восемь раз – тут уж кто сильнее, тот и главный, пишет «Трибуна».

Действующий чемпион (пока) БГК и СКА, претендент, уже отыграли семь своих очных матчей. Последняя на данный момент встреча, седьмая, прошла в минувшую субботу в армейском дворце «Уручье» и закончилась победой хозяев – 31:29.

СКА уже второй раз в сезоне одолел мешковцев, сократив отставание в таблице до одного очка (53 против 52). Самыми результативными в составе минчан стали Владислав Кулеш и Никита Вайлупов, забросившие 8 и 6 мячей соответственно. У брестчан по 5 точных бросков выполнили Денис Рутенко и Сергей Шилович. Видеообзор матча доставит удовольствие поклонникам СКА.

Финальная очная встреча команд в сезоне запланирована на 23 мая. Если соперники до этого времени обойдутся без сбоев, то в брестском дворце спорта «Виктория» они определят чемпиона. У армейцев, если что, имеется в нынешнем сезоне опыт выездных побед над БГК. В октябре команда Игоря Папруги разгромила соперника с перевесом в 10 мячей. В общем, нет сомнений, нас ждет что-то очень интересное. И, судя по всему, брестскому маркетингу не придется много думать над тем, как собрать аншлаг.

СКА — БГК ИМ. МЕШКОВА — 31:29 (13:16)

12 мая. МИНСК. Дворец спорта «Уручье». Начало в 15.30.

СКА: Кулеш (8), Вайлупов (6), Бохан (4), Донцов (4), Подшивалов (3), Бровко (2), Кривенко (2), Хадкевич (1), Гарбуз (1).

БГК ИМ. МЕШКОВА: Шилович (5), Рутенко (5), Юринок (4), Никуленков (4), Баранов (4), Шумак (3), Горак (2), Потеко (1), Шкуринский (1).

Турнирная таблица: БГК им. Мешкова — 53 (30), СКА — 52 (30), Гомель — 23 (30), Машека — 16 (30).