В Беларуси думают, как «распилить» кредит от Росатома 4 15.05.2018, 10:20

1,543

Фото: dpa

Расходы на БелАЭС очень непрозрачны.

По словам заместителя премьер-министра Владимира Семашко, после запуска Островецкой АЭС правительство будет «стараться снижать» тарифы на электроэнергию для реального сектора экономики – хотя бы до 10-ти центов за киловатт, передает «Белсат». Сегодня это 11 центов. Почти год назад, 30 мая 2017, тот самый Семашко говорил о планах снизить эти тарифы на 30%. Это в 3,4 раза больше, чем обещает сейчас.

«Расходы на АЭС очень непрозрачны. Когда нам говорили, что она стоит $ 10 млрд, не так давно были заявления чиновников, которые сказали, что освоили только $ 2,5 млрд. Можно сказать, что сейчас не самое лучшее время для строительства АЭС, потому что, например, в Америке планировали три станции и проекты отложили. В связи с низкими ценами на газ и большими перспективами сланца-углеводородов они посчитали, что это пока нерентабельно», – говорит экономический обозреватель Станислав Ивашкевич.