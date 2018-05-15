Facebook приостановил работу около 200 приложений 15.05.2018, 10:41

Специалисты внесли коррективы в работу соцсети после скандала с британской компанией Cambridge Analytica.

В Facebook завершили первый этап расследования по поводу получения личных данных пользователей соцсети британской компанией Cambridge Analytica. Об этом 14 мая Reuters сообщил вице-президент Facebook Име Арчибонг.

По его словам, американская компания приостановила работу примерно 200 приложений, которые могли быть причастны к инциденту.

Менеджер заверил, что Facebook спустя некоторое время выявит все утилиты, использовавшие персональные данные с нарушениями. Специалисты соцсети уже проанализировали работу нескольких тысяч приложений в рамках расследования.

В марте газета The New York Times рассказала, что Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook. Главный технический директор Facebook Майк Шрепфер утверждал, что доступными стали данные 87 млн человек.

Компания пыталась моделировать предпочтения пользователей соцсети, показывая им релевантную политическую рекламу.

После публикаций в СМИ основатель Facebook Марк Цукерберг пообещал, что работу соцсети усовершенствуют для лучшей защиты аккаунтов пользователей. Также он выступил с показаниями в Конгрессе США.

Американские власти проверяют информацию о том, что данные пользователей Facebook накануне президентских выборов 2016 года могли попасть в распоряжение российского "Агентства интернет-исследований" – так называемой "фабрики троллей".

В мае Cambridge Analytica начала процедуру банкротства, но, по данным СМИ, компания может продолжить работу под другим названием.

"Медуза" писала, что Cambridge Analytica была создана в 2013 году при участии американского миллиардера Роберта Мерсера, одного из главных доноров предвыборного штаба президента США Дональда Трампа. Вице-президент компании – Стив Бэннон, бывший руководитель популярного среди ультраправых консервативного сайта Breitbart и экс-советник Трампа.