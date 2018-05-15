Минэнерго: Контракты на поставку топлива для БелАЭС на ближайшие 14-15 лет уже подписаны 4 15.05.2018, 11:41

Фото: tut.by

Поставками будет заниматься топливный дивизион «Росатома».

Условия генерального контракта предусматривают поставку «Атомстройэкспортом» топлива на каждый блок первой загрузки и одной перезагрузки, заявил журналистам в кулуарах «Атомэкспо» замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк. Дальнейшие поставки топлива будет осуществлять не «Атомстройэкспорт», а компания ТВЭЛ, топливный дивизион «Росатома», сообщает tut.by.

«Перезагрузка — это имеется в виду что через год часть топлива выгорает, выгружается и дозагружается. Мы договорились и генеральным контрактом предусмотрено, что цена изготовления топлива будет формироваться на тех же принципах, что и для Российской Федерации, а сырье будет покупаться по цене спотового рынка», — отметил Михадюк.

Беларусь рассчитывает получить первую партию топлива уже в ноябре.

Контракт с ТВЭЛ также уже подписан, речь идет о поставках топлива на ближайшие 14−15 лет, уточнил Михадюк Цена топлива — это коммерческая тайна, уточнил он.

Старший вице-президент ТВЭЛ Олег Григорьев заверил, что топливо будет самым современным. «Безусловно, мы это базовое топливо будем развивать и совершенствовать, чтобы оно соответствовало всем требованиям заказчика. Атомная энергетика должна развиваться — слишком много у нее конкурентов», — добавил он.

Отвечая на вопросы о работе с отходами, Михадюк отметил, что Национальная стратегия по обращению с радиоактивными отходами сейчас в разработке, а стратегия по обращению с эксплуатационными отходами уже утверждена правительством. «Что касается стратегии по отработанному ядерному топливу, принципиально у нас в межправсоглашении с Россией прописано, что мы можем отправлять топливо на переработку в Россию. Сейчас идет отработка наиболее экономически выгодного варианта. В этом году стратегию планируется утвердить», — сказал замминистра.