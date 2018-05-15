В Беларуси возбудили дело в отношении должностных лиц «Мотор Сич» 4 15.05.2018, 20:00

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«Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники.

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении бывшего гендиректора завода и должностных лиц ПАО «Мотор Сич» из-за превышения служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В ходе проверки деятельности акционеров ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» сотрудники управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры осмотрели помещения представительства ПАО «Мотор Сич» (Украина) в Беларуси и изъяли документы, относящиеся к деятельности украинского инвестора на территории нашей страны.

«По результатам проверочных мероприятий Генеральной прокуратурой в отношении бывшего генерального директора завода и должностных лиц ПАО „Мотор Сич“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 426 УК (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия)», — сказано в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что основанием к возбуждению уголовного дело послужило причинение должностными лицами заводу ущерба в особо крупном размере, а также существенного вреда его интересам.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в центральный аппарат Следственного комитета. Проверка соблюдения законодательства при исполнении ПАО «Мотор Сич» инвестиционного договора, а также осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» продолжается.

Напомним, 27 апреля президент украинской компании «Мотор Сич», которой принадлежит около 60% акций Оршанского авиаремонтного завода, Вячеслав Богуслаев покинул Беларусь после собрания акционеров, но его личный самолет не выпустили из страны и он остался на аэродроме в поселке Болбасово, где базируется завод. 28 апреля на сайте Генпрокуратуры появилось сообщение о начатой проверке на ОАРЗ.

Ранее проходила информация, что общая задолженность Оршанского АРЗ составляет 35 млн долларов, при этом выручка за 2017 год была около 25 млн рублей. Как следовало из материалов КГК, датированных концом минувшего года, оршанский завод задолжал акционерам-инвесторам свыше 20 млн долларов (из них «Мотор Сич» 18,7 млн долларов).

Помимо «Мотор Сич», акционером Оршанского авиаремзавода выступает также компания «Системы инвестиций и инноваций» белорусского бизнесмена Александра Садового. ОАРЗ был продан белорусско-украинскому тандему в 2012 году.

Вопросы к «Мотор Сич» возникли и у Службы безопасности Украины. Недавно Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 56,5% акций запорожского предприятия. Данные акции приобрели китайские инвесторы, которые, по данным СБУ, планировали нанести ущерб предприятию, являющемуся стратегическим для обороноспособности Украины, переместив за границу украинское производство и технологии.

«Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Компания участвует в реализации гособоронзаказа и имеет стратегическое значение для экономики и обороноспособности Украины.