Почта Gmail научилась работать без подключения к интернету 1 15.05.2018, 22:10

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Новая функция самой популярной в мире почтовой службы была добавлена сегодня.

Самой популярной в мире почтовой службой конечно же является Gmail, принадлежащий Google. С его помощью ежедневно люди отправляют миллиарды электронных писем. В конце апреля данная IT-корпорация произвела его полный сервиса, благодаря чему теперь весь его веб-сайт выглядит максимально минималистично и современно, пишет portaltele.com.

Сегодня, 15 мая 2018 года, в него была добавлена поддержка возможности работы без подключения к интернету. В этом сложно поверить, но теперь пользоваться веб-сайтом Gmail в браузерах на компьютерах можно без подключения к сети Интернет.

Нативный офлайн-режим не предполагает установку каких-либо приложений на PC или Mac, а также для его работы не нужны никакие расширения. Компания Google уверяет, что она использовала новейшие разработки и технологии.

Активировать поддержу новой функции уже можно в настройках сервиса.

Когда у пользователя нет подключения к сети, он может просматривать уже полученные письма, а также отправлять новые. Период синхронизации данных составляет 7 – 90 дней. Когда интернета нет, все письма автоматически сохраняются в папку «Исходящие», а отправляются адресатам они сразу после того, как компьютер был подключен к сети. Это особенно удобно во время поездок на поезде, потому как мобильный интернет есть далеко не везде, а подобная опция позволяет полноценно работать с почтой в пути.

Компания Google отмечает, что пользоваться офлайн-режимом в Gmail можно только в веб-браузере Chrome, потому как в других интернет-обозревателях еще нет поддержки специальных технологий, но она должна появиться уже в ближайшие несколько месяцев. Фирменный браузер «поискового гиганта» обязательно должен быть версии не ниже 61, потому как в противном случае новшество работать не будет. Новый внешний вид всего почтового сервиса носит название Google Material Theme и он уже доступен.