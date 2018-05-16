Глава Каталонии – премьеру Испании: Устанавливайте дату и время для начала диалога

Глава Каталонии – премьеру Испании: Устанавливайте дату и время для начала диалога1
- 16.05.2018, 8:21
Новый лидер Каталонии требует встречи с испанскими властями.
Новоизбранный глава правительства Каталонии Ким Торра требует встречи с премьером Испании Мариано Рахоем.
Об этом сообщает El Mundo.
После избрания главой правительства Ким Торра прибыл в Берлин для встречи с, как он отметил, "легитимным президентом" Карлесом Пучдемоном.
"Мы не собираемся сдаваться и не прекратим усилия избрать президента Пучдемона", - сказал Торра.
Он также призвал испанское правительство уважать результаты выборов 21 декабря и обратился к премьеру Испании Мариано Рахоя с требованием встречи.
"Господин Рахой, устанавливайте дату и время для начала диалога", - заявил Торра.
Он также добавил, что будет просить у премьера отменить прямое управление Каталонией.
Напомним, 14 мая парламент Каталонии со второй попытки избрал кандидата от партии Junts per Catalunya Кима Торру председателем регионального правительства.