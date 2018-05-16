Глава Каталонии – премьеру Испании: Устанавливайте дату и время для начала диалога 1 16.05.2018, 8:21

Ким Торра

Новый лидер Каталонии требует встречи с испанскими властями.

Новоизбранный глава правительства Каталонии Ким Торра требует встречи с премьером Испании Мариано Рахоем.

Об этом сообщает El Mundo.

После избрания главой правительства Ким Торра прибыл в Берлин для встречи с, как он отметил, "легитимным президентом" Карлесом Пучдемоном.

"Мы не собираемся сдаваться и не прекратим усилия избрать президента Пучдемона", - сказал Торра.

Он также призвал испанское правительство уважать результаты выборов 21 декабря и обратился к премьеру Испании Мариано Рахоя с требованием встречи.

"Господин Рахой, устанавливайте дату и время для начала диалога", - заявил Торра.

Он также добавил, что будет просить у премьера отменить прямое управление Каталонией.

Напомним, 14 мая парламент Каталонии со второй попытки избрал кандидата от партии Junts per Catalunya Кима Торру председателем регионального правительства.