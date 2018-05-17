Поля для гольфа Дмитрия Лукашенко перешли к новому хозяину 14 17.05.2018, 8:45

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Поля были проданы почти за $1 миллион.

Итогом торгов по продаже комплекса имущества ЗАО «Дельта Банк», которые состоялись 7 марта, стала реализация двух полей для гольфа.

Об этом сообщил организатор торгов – ГУ «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц», говорится на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.

В частности, гольф-поле чемпионского класса международного стандарта продано за 1,55 млн рублей. А гольф-поле центра обучений – за 0,36 млн.

Победителем торгов в обоих случаях стало ООО «Центр гольфа», расположенное в Боровлянском сельсовете Минского района. По данным сайта kartoteka.by, общество зарегистрировано в октябре 2017 года.

Напомним, что в конце 2017 года экономический суд Минской области возбудил производство по делу о банкротстве «Гольф Клуба», назначив антикризисного управляющего.

Долги проекта, созданного при поддержке спортивного клуба Лукашенко, которым руководит Дмитрий Лукашенко, составили 28,7 миллионов рублей. При этом, часть задолженности приходится на государственные предприятия.

«Гольф Клуб» перешел под контроль украинского бизнесмена Николая Лагуна в 2007 году, когда Александр Лукашенко подписал указ «О строительстве спортивно-туристического гольф-комплекса в Минском районе». Партнером бизнесмена в проекте стал спортивный клуб Лукашенко, руководит которым средний сын диктатора.