В Беларуси могут измениться лимиты на беспошлинный ввоз посылок из-за рубежа 9 17.05.2018, 20:48

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ГТК — про повышение лимитов на посылки, минусы шоп-туров и провоз дорогих личных вещей.

В Беларуси могут измениться лимиты на беспошлинный ввоз посылок из-за рубежа — в сторону увеличения, заявил начальник главного управления организации таможенного контроля ГТК Дмитрий Коваленок во время прямой телефонной линии в «Сельской газете». Представитель ГТК также рассказал о минусах шоп-туров в другие страны и о том, как перевозить через границу дорогостоящие личные вещи, передает tut.by.

Про повышение лимитов на посылки из-за границы

У представителя ГТК поинтересовались, поменяются ли нормы беспошлинного ввоза товаров.

— Вступившее в силу новое решение Евразийской экономической комиссии поэтапно корректирует нормы беспошлинного ввоза во всем союзе. Однако в 2018 году общие нормы — весом 50 килограммов и стоимостью 1500 евро (для наземного вида транспорта) и 10 000 (для воздушного) — не меняются, — уточнил Дмитрий Коваленок. — С 1 января 2019 года лимиты для наземного вида транспорта снизятся до тысячи евро и 50 килограммов. Еще через год они составят 750 евро и 35 килограммов. С 1 января 2021 года из-за границы можно будет беспошлинно привезти товары на сумму, не превышающую 500 евро, и весом не более 25 килограммов.

На вопрос, увеличат ли в Беларуси лимит на беспошлинный ввоз, представитель ГТК ответил:

— В Беларуси действуют прежние нормы ввоза международных посылок. Не исключено, что их пересмотрят с учетом вступления в силу Решения Совета Евразийской экономической комиссии № 107. Вопрос находится на обсуждении. Предложений по части уменьшения лимитов не поступало, — уточнил Дмитрий Коваленок. — В обозримом будущем могут измениться и лимиты на беспошлинный ввоз посылок из-за рубежа. Здесь для нас, граждан Беларуси, есть очевидный плюс: в сторону увеличения.

Ранее сообщалось, что в Беларуси могут поднять лимиты на международные посылки с 22 евро до 200.

Про минусы шоп-туров

Один из вопросов представителю ГТК касался покупок товаров за границей в шоп-турах. «Накануне Радуницы попала в неприятную ситуацию. Купила в Хмельницком 20 лампадок на могилки родственников, но в Беларусь с этим товаром не пропустили. Пришлось оставить. Но ведь я ничего не нарушаю. Последний раз выезжала за границу два года назад. И тут такое невезение», — рассказала жительница Брестской области.

— Претензий к вам не должно было возникнуть. Но необходимо уточнять, какие иные обстоятельства были в случае вашего пересечения. В частности, отдельные граждане, которые едут за покупками в соседние страны, могут попасть в достаточно неприятное положение. Микроавтобус заполняется лицами, которые ввозят товары для дальнейшей продажи, а также несколькими гражданами, которые покупают лишь для себя, чтобы «разбавить» товарный объем, — отметил Дмитрий Коваленок.

Происходит ситуация, когда в рамках одного транспортного средства присутствуют признаки «коммерческой» партии товара. Из-за этого оно может быть возвращено на сопредельную сторону. При этом добросовестные пассажиры страдают и должны для себя принять непростое решение: либо следовать обратно в данном микроавтобусе, либо самостоятельно продолжать движение в Беларусь.

— То есть нашу читательницу подставили? — уточнили журналисты у представителя ГТК.

— Возможно. Такая проблема существует, и однозначное решение подобрать сложно. Организованный шоп-тур таит в себе определенную долю риска, поскольку отдельный гражданин косвенно зависит от добросовестности иных пассажиров, — сказал Дмитрий Коваленок.

Про провоз через границу дорогих личных вещей

У Дмитрия Коваленка поинтересовались, нужно ли при выезде декларировать дорогостоящий фотоаппарат и сопутствующее оборудование, то есть личные вещи. «Я фотограф из Гродно. Поступило деловое предложение провести профессиональную фотосессию за границей. Нужно ли при выезде декларировать дорогостоящий фотоаппарат и сопутствующее оборудование?», — спросили во время телефонной линии.

— Я бы порекомендовал это сделать. Иначе при возвращении вам могут засчитать его в стоимость ввозимого товара. А если техника дорогостоящая, возможно, еще и в лимиты не вложитесь. Придется платить пошлину, если не сможете доказать, что фотоаппарат был ранее вывезен с территории ЕАЭС. Например, доказательством могут послужить чеки о приобретении, на самый крайний случай — фото, сделанные в Беларуси еще до поездки за границу. Все же лучше заранее побеспокоиться о мелочах, которые впоследствии могут сыграть решающую роль, — сказал представитель ГТК.

Дмитрий Коваленок дал совет тем, кто планирует с дорогостоящей техникой периодически выезжать за рубеж:

— Заполните декларацию сразу в двух экземплярах, указав серийный номер техники, — телефона, фотокамеры, ноутбука и даже объектива, чтобы всякий раз при выезде из Беларуси не заполнять новую, а предоставлять имеющуюся, со штампом. Это будет подтверждением того, что ваша техника уже есть в базе данных.

На замечание, что некоторые пытаются провезти новые вещи под видом личных вещей, которые были в употреблении, представитель ГТК ответил:

— Думаете, сотрудника таможни так легко обмануть? Даже взглядом определить можно, какие джинсы только что из магазина, а какие стираные и ношеные. Зачастую граждане везут в Беларусь брендовые вещи, купленные на распродаже. Но если не будет ни чека, ни этикеток, мы посчитаем по реальной их стоимости. И если гражданин не сможет уложиться в существующие лимиты, то покупка по суперскидке может обойтись ему непредвиденно дорого.