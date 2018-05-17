Анджей Дуда: Польша поддерживает идею миротворцев ООН в Украине 17.05.2018, 21:48

Фото: charter97.org

Президент Польши поддерживает идею отправить миротворческие силы на Донбасс, включая границу с РФ.

Президент Польши Анджей Дуда на форуме Совета безопасности ООН, посвященном роли международного права в поддержании мира и безопасности, заявил, что Варшава поддерживает идею отправить миротворческие силы на Донбасс.

Об этом сообщает “Польское радио”.

Президент Польши отметил, что незаконная аннексия Крыма Россией и действия сепаратистов на Донбассе не были бы возможными без сильной поддержки извне. По словам польского главы, эта ситуация является вызовом для безопасности всей Европы.

"Польша поддерживает идею отправить миротворческие силы Организации Объединенных Наций в Украину. Такая миссия не должна ограничиваться защитой сотрудников ОБСЕ, а должна охватывать всю территорию конфликта, включая украинско-российскую границу", - заявил Дуда.