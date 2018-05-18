Путина можно жестко наказать за Крымский мост 4 18.05.2018, 8:54

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Открытие моста сделало правителя РФ еще более уязвимым.

Запуск Крымского моста на оккупированный полуостров может закончиться для России жесткими судебными решениями в связи с нарушением международного морского законодательства. Накажут ли РФ Владимира Путина и каким будет это наказание, зависит от Украины. Такое мнение высказал "Апострофу" российский политолог Дмитрий Орешкин:

- Во-первых, я думаю, что новых санкций из-за моста не будет. Если они и будут, то из-за чего-то другого. Запад ограничится словесным порицанием окончания строительства моста. Но это и понятно – коль присоединение (аннексия, - "Апостроф") Крыма незаконно, то постройка моста тем более незаконна.

Другой вопрос. Теперь для Украины создается юридическая возможность обращаться в Международный морской суд (Международный трибунал ООН по морскому праву, - "Апостроф"). Потому что по всем правилам Азовское море принадлежит двум соседствующим державам и, соответственно, любые постройки должны согласовываться двумя сторонами, а при строительстве моста этого, естественно, сделано не было.

Поэтому даже без всяких санкций Запада Украина непременно обратится в Морской суд с требованием наложения юридических санкций на российские морские суда. Есть определенные правовые основания для строительства в международных водах, которые не были соблюдены – одобрение Украины на строительство не было получено. Сам мост создает определенное затруднение для международного судоходства, и это то, что дает Украине основания для судебного иска.

Естественно, это долгий процесс, который растянется, возможно, на несколько лет. Но Украина непременно воспользуется этой возможностью. Было бы странно, если бы она пропустила ее мимо.

Что касается Путина, то для него запуск моста был очень важен. Исток его "символического величия" в глазах российского населения заключается в том, что он как бы отказался подчиняться международным законам, и это очень льстит самолюбию большинства российских избирателей. В этом смысле он поставил себя над миром, а большая часть его избирателей думают, что и Штаты ведут себя таким же образом. С точки зрения российского обывателя, США тоже спокойно нарушают международные законы. Но в Соединенных Штатах действительно зафиксирована такая юридическая норма, как приоритет американских законов над международными. А в российской конституции записана противоположная норма - что международные законы в приоритете над национальными. Путин же действует вопреки конституционным нормам, за что собирает аплодисменты своих избирателей.

Санкции за строительство моста? Для Путина они были включены в цену вопроса Крыма. Он же понимал, что будут международное осуждение, какие-то юридические вопросы, и к этому готов. Наверное, он понимает, как с этим быть дальше, и действует абсолютно последовательно: раз он "присоединил" (как называет аннексию роспропаганда, - "Апостроф") Крым, то теперь построил к нему мост. И все очень довольны, потому что он это сделал быстро, эффективно, проехался по работающему мосту. Ну а реакция мировой общественности его в данном случае не волнует, и еще раз хочу сказать, что это включено в цену аннексии Крыма. Было бы странно, если бы он пропустил открытие моста.

Разрушать мост после возвращения Крыма в состав Украины вряд ли кто-то будет. Скорее всего, будет идти речь о компенсации Украине, возможно, весьма дорогостоящей. Но здесь уже проблемы юридического характера и давления. А мы пока наблюдаем лишь эмоционально-идеологическое давление, что это незаконно, а также формулировки, которые выглядят достаточно слабо. Например, рассуждения о том, что условия эксплуатации моста нарушают условия жизни дельфинов и так далее.

Единственным реальным жестким ответом России могут быть санкции с возможным последующим арестом российских судов и запретом на причаливание в международных портах за нарушение международного морского права. А раздражение, накопившееся в адрес путинской России, будет влиять и на судебные инстанции. Если будут попытки откатить судье или чего-то наобещать, в данной ситуации это может не сработать.

А разговоры о том, что мост обязательно рухнет, потому что находится в зоне тектонической нестабильности или как-то не так построен – это все выводы на утешение слабым...