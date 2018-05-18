В Турции ищут блогера-путешественника с зарплатой в € 5700 18.05.2018, 10:52

1,128

Все расходы за путешествия наниматель берет на себя.

Муниципалитет небольшого турецкого городка Ортаджа, расположенного между Даламаном и Дальяном, объявили о приеме на работу профессионального путешественника, сообщает tio.by.

Заявку можно подать с 15 мая до 14 июля, а трудиться придется весь август за вознаграждение в 5700 евро. Главной задачей нового сотрудника будет привлечение туристов в город и регион в целом.

Для этого он или она (пол не имеет значения) проведут весь август, исследуя местные достопримечательности и рассказывая о них в блоге и социальных сетях. Все расходы путешественника муниципалитет берет на себя.

Кроме того, путешественнику также выплатят зарплату в 30 000 TL, что составляет примерно 5700 евро. Заявки на вакансию принимаются с 15 мая по 14 июля на сайте bestjobinturkey.

В числе требований к кандидату: знание хотя бы одного иностранного языка, навыки ведения блога и эффективного использования социальных сетей, а также умение пользоваться видеокамерой.

Город Ортаджа особенно популярен среди европейских туристов благодаря пляжам Дальяну и Изтузу, где находятся грязевые ванны и места размножения морских черепах логгерхед, также известных как каретта каретта.