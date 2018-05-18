Ди Каприо сыграет президента США в фильме Спилберга 18.05.2018, 15:36

Коллаж: thewrap.com

Актер выступит также в качестве продюсера фильма.

Американский актер Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме Стивена Спилберга в роли президента США Улисса Гранта. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Улисс Грант являлся 18 президентом США. Помимо актерской роли Ди Каприо также выступит в качестве продюсера фильма. Известно, что его компания Appian Way приобрела права на биографию президента авторства Рона Чернова.

В настоящее время неизвестно, когда стартуют съемки. Стивен Спилберг планирует заняться новым фильмом об Индиане Джонсе, а также ремейком Вестсайдской истории.