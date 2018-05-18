Ди Каприо сыграет президента США в фильме Спилберга
- 18.05.2018, 15:36
Актер выступит также в качестве продюсера фильма.
Американский актер Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме Стивена Спилберга в роли президента США Улисса Гранта. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Улисс Грант являлся 18 президентом США. Помимо актерской роли Ди Каприо также выступит в качестве продюсера фильма. Известно, что его компания Appian Way приобрела права на биографию президента авторства Рона Чернова.
В настоящее время неизвестно, когда стартуют съемки. Стивен Спилберг планирует заняться новым фильмом об Индиане Джонсе, а также ремейком Вестсайдской истории.
Что касается Леонардо Ди Каприо, то он готовится к съемкам в фильме Квентина Тарантино Однажды в Голливуде. В ленте он будет сниматься вместе с