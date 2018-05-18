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Как прошла репетиция шествия по случаю свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

  • 18.05.2018, 16:38
Фото: EPA

В репетиции участвовали экипажи и военные.

17 мая в Виндзоре прошла репетиция шествия по случаю свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, которая состоится уже 19 мая, пишет «Новое время».

Репетиция при участии экипажей и военных дала организаторам возможность внести последние штрихи в предстоящую церемонию.

В субботних празднествах примут участие около 250 служащих вооруженных сил - многие из них напрямую связаны с принцем Гарри. Они будут выстроены на улицах, когда после церемонии принц Гарри и Меган Маркл отправятся на 25-минутную прогулку по городу.

Шествие карет продлится около 30 минут и последует за свадебным кортежем.

Параллельно с репетицией шествия в часовне Святого Георгия, где будут венчаться Гарри и Меган, прошла репетиция Королевского свадебного хора.

Как выяснилось на репетиции, для своего особенного дня пара выбрала открытую карету Ascot Landau, построенную в 1883 году.

Фоторепортаж с репетиции шествия по случаю свадьбы принца Гарри и Меган Маркл смотрите в галерее:

Фото: EPA

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