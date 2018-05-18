В Барановичском районе молния убила пенсионера 2 18.05.2018, 18:21

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Несчастный случай произошел 18 мая в деревне Ягодная Барановичского района.

Грозовой разряд попал в 64-летнего местного жителя, когда он работал в огороде.

Об этом сообщили kp.by в УВД Брестского облисполкома.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, на пятницу, 18 мая, синоптики передали штормовое предупреждение. На большей части территории до позднего вечера ожидаются грозы с сильным шквалистым ветром, местами возможен град.

При такой погоде рекомендуют не прятаться под деревьями, не парковать под ними машины. Также остерегаться нестабильных конструкций, рекламных щитов, незакрепленной кровли.