На аэродроме под Пермью загорелся истребитель-перехватчик МиГ-31 8 18.05.2018, 19:50

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иллюстрационное фото

При движении по взлетно-посадочной полосе произошло возгорание правого двигателя.

Один из двигателей истребителя-перехватчика МиГ-31 загорелся после того, как самолет попытался взлететь с одного из аэродромов в Пермском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

В пресс-службе Центрального военного округа РБК подтвердили факт инцидента, отметив, что самолет был без боекомплекта и никто не пострадал.

«При движении по взлетно-посадочной полосе произошло возгорание правого двигателя у самолета МиГ-31. Экипаж выполнил экстренное торможение, двигатель потушен силами штатного пожарного расчета», — говорится в сообщении ЦВО.

В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю не комментируют происшествие.