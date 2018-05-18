закрыть
18 мая 2018, пятница, 21:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

На аэродроме под Пермью загорелся истребитель-перехватчик МиГ-31

8
  • 18.05.2018, 19:50
  • 2,489
иллюстрационное фото

При движении по взлетно-посадочной полосе произошло возгорание правого двигателя.

Один из двигателей истребителя-перехватчика МиГ-31 загорелся после того, как самолет попытался взлететь с одного из аэродромов в Пермском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

В пресс-службе Центрального военного округа РБК подтвердили факт инцидента, отметив, что самолет был без боекомплекта и никто не пострадал.

«При движении по взлетно-посадочной полосе произошло возгорание правого двигателя у самолета МиГ-31. Экипаж выполнил экстренное торможение, двигатель потушен силами штатного пожарного расчета», — говорится в сообщении ЦВО.

В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю не комментируют происшествие.


популярное за неделю

Мнение

Мамы
Мамы Ирина Халип
Авантюра Лукашенко закончилась крахом
Авантюра Лукашенко закончилась крахом Павел Северинец
Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип
Некомпетентность Лукашенко довела и хоккей, и страну до ручки
Некомпетентность Лукашенко довела и хоккей, и страну до ручки Дмитрий Бондаренко