Фоторепортаж: Минск затопило из-за сильного ливня

Фоторепортаж: Минск затопило из-за сильного ливня1
- 18.05.2018, 20:10
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Движение транспорта в центре города было парализовано.
Из-за непогоды Минск остановился в десятибальных пробках. ГАИ перекрывала движение по проспекту Независимости на перекрестке с Козлова (в сторону площади Якуба Коласа), а также в районе Национальной библиотеки (в сторону центра), передает kp.by.
Множество улиц было затоплено. Среди них, например, перекресток проспекта Независимости и бульвара Толбухина. Сложная ситуация наблюдалась на центральных улицах: на Ленина, Немиге, Якуба Коласа, Сурганова, Академической и других.