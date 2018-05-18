Фоторепортаж: Минск затопило из-за сильного ливня 1 18.05.2018, 20:10

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Фото: vk.com/cpbelarus

Движение транспорта в центре города было парализовано.

Из-за непогоды Минск остановился в десятибальных пробках. ГАИ перекрывала движение по проспекту Независимости на перекрестке с Козлова (в сторону площади Якуба Коласа), а также в районе Национальной библиотеки (в сторону центра), передает kp.by.

Множество улиц было затоплено. Среди них, например, перекресток проспекта Независимости и бульвара Толбухина. Сложная ситуация наблюдалась на центральных улицах: на Ленина, Немиге, Якуба Коласа, Сурганова, Академической и других.

Фото: https://twitter.com/potatotale Затопило улицы в районе парка Челюскинцев

Фото: twitter.com/potatotale Затопило улицы в районе парка Челюскинцев

Фото: vk.com/cpbelarus Минск затопило после сильного ливня