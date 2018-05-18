На месте крушения пассажирского «Боинга» на Кубе нашли выживших 2 18.05.2018, 22:27

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Найдены по меньшей мере трое выживших.

На месте крушения пассажирского «Боинга», разбившегося на Кубе 18 мая, найдены по меньшей мере трое выживших.

Об этом сообщает газета Компартии Кубы Granma, передает «Медуза».

По сообщению издания, они находятся в критическом состоянии и отправлены в больницу.

Пассажирский Boeing-737, на борту которого находились 113 человек, в том числе 104 пассажира, разбился 18 мая в аэропорту имени Хосе Марти в Гаване вскоре после взлета. Информации о возможных причинах крушения пока нет.

Самолет эксплуатировался кубинской авиакомпанией Cubana de Aviación и должен был выполнить внутренней рейс в город Ольгин.