Марадона может досрочно расторгнуть контракт с брестским «Динамо» 5 19.05.2018, 9:32

1,341

Диего Марадона

Если не адаптируется к белорусскому климату.

Новоиспеченный председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона сможет досрочно разорвать контракт с клубом, если не сумеет адаптироваться к белорусскому климату.

Как отмечает издание La Nacion, хотя контракт с экс-футболистом сборной Аргентины и рассчитан на три года, он содержит пункт о досрочном расторжении. Этот пункт может быть задействован, если Марадона не сумеет адаптироваться к жизни в Беларуси, особенно к низким температурам, говорится в материале.

"Диего предстоит переключиться с дубайской 40-градусной жары на 40-градусные морозы в Беларуси, это будет не так легко", — сказал источник, близкий к Марадоне.

В Бресте Марадона будет заниматься "вопросами стратегического развития клуба", а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию "Динамо" (Брест).

Ранее аргентинец работал в клубах из ОАЭ "Аль-Васл" и "Аль-Фуджайра", — напоминает "Р-Спорт".