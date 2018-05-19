У самолета российской «Победы» отказал двигатель во время полета 1 19.05.2018, 11:20

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Воздушное судно развернулось в небе над Волгоградской областью.

Самолет Boeing авиакомпании "Победа", вылетевший из Москвы в Астрахань, вернулся в аэропорт Внуково из-за отказа правого двигателя. Об этом сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

Судя по информации ресурса Flightradar24, воздушное судно развернулось в небе над Волгоградской областью.

Согласно расписанию аэропорта, рейс "Победы" DР163 вылетел из Внуково в 7:15 по московскому времени и должен был прибыть в Астрахань в 9:18. Рейс выполнялся на Boeing 737-800.

В авиакомпании сообщили, что все 12 Boeing 737-800 произведены в 2014-2015 годах и поступили прямо с завода-изготовителя.

"Победа" отправит пассажиров вернувшегося самолета резервным бортом. В авиакомпании подчеркнули, что это первый случай отказа двигателя.