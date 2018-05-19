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Белоруски стали позже рожать

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  • 19.05.2018, 13:42

По мнению Минздрава, это общемировая тенденция.

Еще десять лет назад средний возраст женщины, которая рожала первенца, был 20-21 год. Сейчас средний возраст женщины при рождении первого ребенка - 26,5 лет. Об этом сообщила главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Светлана Нагибович.

Как объяснила специалист, это общемировая тенденция. И для Беларуси здесь нет ничего уникального. По ее мнению, увеличению возраста при первых родах способствуют социальные факторы.

- Женщина хочет получить образование, реализовать себя в карьере и затем подходит к осознанной беременности, - цитирует специалиста БелТА.


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