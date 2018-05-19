Илон Маск: Поездка в системе Loop будет стоить $1 1 19.05.2018, 14:57

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«Автобусы» будут двигаться по туннелям со скоростью около 240 км/ч.

18 мая Илон Маск и генеральный директор Boring Company Стив Дэвис рассказали несколько подробностей о своих планах по созданию Loop — нового вида городского транспорта в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TechCrunch.

В частности, Илон Маск сообщил, что поездка из Международного аэропорта Лос-Анджелес до центра города займёт около восьми минут и будет стоить всего 1 доллар.

Стоимость поездки не зависит от преодоленного расстояния, отметил Маск, сообщается в Twitter метрополитена Лос-Анджелеса.

Магистраль получила название Loop. В ней будут ездить электрические капсулы, в каждой из которых смогут поместиться 16 пассажиров.

Капсулы Loop будут двигаться по туннелям со скоростью около 240 км/ч.