Названы самые продаваемые в мире смартфоны 19.05.2018, 16:12

Лидирует в рейтинге iPhone X.

Специалисты агентства Counterpoint опубликовали рейтинг наиболее продаваемых смартфонов в мире. В настоящее время iPhone X продолжает удерживать лидирующие позиции. Об этом пишет NDTV (перевод — korrespondent.net).

По данным исследования, "яблочный" флагман - самый продаваемый смартфон на протяжении всего первого квартала 2018 года.

На второй позиции идет его "младший брат" - iPhone 8 Plus. По предположениям экспертов, столь высокая популярность гаджета может объясняться активной рекламной кампанией.

Замыкает тройку лидеров Xiaomi Redmi 5A - он стал самым продаваемым Android-смартфоном в марте текущего года. Такого высокого показателя китайский производитель Xiaomi смог добиться впервые в истории. На четвертой позиции располагается OPPO A8 3.

Что касается флагманский моделей Samsung S9 и S9 Plus, то они располагаются только на пятой и шестой позициях.