Украина прекращает участие в координационных органах СНГ 2.05.2018, 22:54

Президент Украины предложил отозвать всех представителей из координационных органов СНГ в Минске.

2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поддержал предложение о прекращении деятельности Украины в координационных органах Содружества независимых государств в Минске.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что СНБО поручил Министерству иностранных дел Украины принять меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений.

Сегодня президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину в ближайшее время внести предложения об отзыве всех украинских представителей из координационных органов СНГ.

СНГ было создано 8 декабря 1991 года. Соответствующее соглашение подписали представители России, Украины и Беларуси. В документе констатировалось, что СССР прекращает свое существование как «субъект международного права и геополитической реальности». Украина не подписала Устав СНГ от 22 января 1993 года.