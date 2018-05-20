Троечники Алексей Мельников

20.05.2018, 11:45

Алексей Мельников

Почему Россия не среди мировых лидеров, а в теплом болоте мировых лузеров.

Одна из причин провала государства новая Россия, неумения и нежелания нашей страны стать современным государством, способным конкурировать с Западом и Китаем – психология "троечников", свойственная, видимо, немалой части наших граждан. Во всяком случае, с ней приходится сталкиваться нередко.

Как это выглядит?

Хороший пример – оценка вылета сборной России с чемпионата мира по хоккею. Например, из комментариев под статьей Телеграм-канала СерпомПо "Крах путинского хоккея" на "Эхо Москвы" можно узнать не только о том, что подлые либералы опять чернят Россию, но и то, что белорусская сборная выступила ещё хуже, чем Россия, а также о том, что сильная сборная Финляндии тоже проиграла и не попала в полуфинал. Дескать, на этом фоне с Россией ничего особенно страшного не происходит.

Т.е. российские "троечники" всегда равняются на таких же, как они "троечников" и на тех, кто ещё хуже.

Оправдания собственных поражений ищется в том, что кто-то другой выступил не лучше. Это ведет не к поиску причин собственных неудач, не к желанию измениться, чтобы побеждать, а к оправданию своих провалом.

В политике, экономике, освоении космоса – то же самое. Спорт – лишь самый наглядный пример.

Подход российских "троечников", всегда готовых "патриотично" оправдывать поражения своей страны ссылками на иностранных "троечников", – одинаков везде.

Как в советской школе, где мальчик получил "тройку" и на вопрос родителей поясняет, что "ещё половина класса тоже получила "три". На что родители резонно спрашивают сына: "Почему же ты оказался в этой половине, а не среди тех, кто получил "четыре" и "пять"?

Так и с нашей страной – с её несменяемым, а теперь ещё и потомственным начальством, где в министрах теперь ходят центурионы. Верные знаки деградации.

Почему наше государство не среди мировых лидеров – стран Запада и Китая, а в тёплом болоте мировых лузеров, сохранив от признаков влиятельной мировой державы разве что огромную территорию и ядерное оружие?

Ответьте себе, на этот вопрос, вечные российские "троечники", радостно глотающие пыль от державного КАМАЗа, рулящего на крымскому мосту в никуда.

Алексей Мельников, (kasparov.ru http://www.kasparov.ru/material.php?id=5B004B0C76A43)