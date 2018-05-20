Юрий Жигамонт: Белорусы уже возвращаются к своей истории и культуре 1 20.05.2018, 16:53

Юрий Жигамонт

Фото: onliner.by

Самый известный «дилетант» посетил Бобруйск.

17 мая в тайм-клубе «1387» (ул. Чонгарская, д. 54) прошла встреча с Юрием Жигамонтом, известным телеведущим и популяризатором белорусской истории и культуры, передает babruysk.by.

Уроженец Наровлянщины, чья фамилия означает «сила огня», рассказал слушателям курсов «МоваНанова», бобруйчанам и гостям города, о происхождении своего знаменитого костюма из «Путешествий дилетанта», об актёрском прошлом и журналистском настоящем, поделился размышлениями о времени и о себе.

Юрий Жигамонт отметил особую атмосферу Бобруйска, высказал предположение о том, что белорусский язык не станет одним из «мертвых» языков, отметил, что белорусы уже возвращаются к истокам, к своей истории и культуре, потому что каждый человек – это «дерево, вросшее корнями в родную землю, и родная земля питает его».

По окончании выступления телеведущий ответил на вопросы зрителей.

Встреча с «дилетантом» была организована при содействии участников языковых курсов «МоваНанова».