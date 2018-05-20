Геннадий Федынич: Профсоюз РЭП никогда не будет работать под надзором властей 20.05.2018, 19:04

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Всем понятно, что «дело профсоюзов» политизировано.

8 мая лидерам Белорусского профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадию Федыничу и Игорю Комлику предъявлено окончательное обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере по ч.2 ст.243 УК. Профсоюзные лидеры обвиняются в том, что по их вине профсоюз РЭП в 2011г. якобы не уплатил налоги в сумме 22 тыс. 867 рублей 10 копеек, или около $11 тыс. По аналогичному обвинению в 2011г. на 4,5 года колонии усиленного режима был осужден и руководитель правозащитного центра «Вясна» (ликвидированного властями) Алесь Беляцкий, пишет «БелГазета».

- Следствие насчитало налогов на 22 тыс. 867 рублей 10 копеек, которые якобы не уплатил профсоюз РЭП в госбюджет. Откуда взялась эта цифра?

- Мы и сами не знаем. Во время следствия нам не показали никакого документа, который бы объяснял происхождение названной цифры. Возможно, во время знакомства с материалами дела, к которому мы уже приступили, и раскроется тайна 22 тыс. рублей. Если существует цифра, значит, она должна быть подтверждена документально и оригинальными документами.

- Вообще обвинение звучит странновато: общественное объединение, которое не занимается коммерческой деятельностью, не уплатило налоги. Налоги с чего?

- Мы проводили в Беларуси целый ряд мероприятий вместе с нашими зарубежными партнерами и за их деньги. Наши партнеры приезжали в Беларусь, оплачивали все расходы по проведению мероприятий и уезжали - почему же мы должны были платить налоги, за что?

- Следствие уведомило вас, что уголовное преследование «неустановленных лиц», которые фигурировали в уголовном деле, прекращено

7 мая. О каких неустановленных лицах идет речь?

- В первоначальном обвинении фраза звучала так: «Федынич, Комлик и иные лица обвиняются…» Сейчас обвинение претерпело изменение: «иных лиц» больше нет, обвиняемыми остались Федынич и Комлик. В течение последних месяцев следствие опросило более 550 активистов профсоюза РЭП по всей Беларуси, по всей вероятности, рассчитывали во время массового марафона узнать дополнительную информацию. Например, а вот приезжал Федынич или Комлик, доставал кэш - и налево-направо разбрасывался деньгами. Возможно, это не так, но, как мне кажется, следствие искало информацию о деньгах. Но поскольку «иных лиц» в окончательном обвинении не оказалось, значит, их не существует и в природе.

- Поддерживает ли профсоюз РЭП отношения с международными партнерами сейчас? Ситуация, прямо скажем, не располагает к дружеским контактам.

- Профсоюз РЭП сегодня ощущает международную профсоюзную солидарность. РЭП является членом Глобального союза IndustriAll, в апреле в Беларусь приезжала совместная миссия IndustriAll и Международной конфедерации труда. Безусловно, мы рассчитываем и на дальнейшую поддержку наших партнеров. Но надо учитывать, что представителям иностранных профсоюзов, которые приезжали к нам раньше и проводили совместные мероприятия, в течение последних двух-трех лет просто не выдают въездные визы. Фактически международная солидарность есть, а практически мы ей воспользоваться не можем.

Скажу одно: неважно - при этой власти или при любой другой - независимый профсоюз никогда не будет работать под надзором властей. Это не значит, что профсоюз будет бороться за власть, нет, но будет выполнять свою миссию - в соответствии с уставом, задачами по защите трудового народа. Ради этого профсоюзы и создаются.

- А как тогда выживает профсоюз РЭП?

- Сегодня профсоюз насчитывает 2,5 тыс. членов. И мы используем все возможности по сбору взносов. Мы пока не добились 100-процентного сбора взносов, поэтому не можем перевести своих сотрудников даже на полную ставку. После работы в РЭП очень трудно трудоустроиться в другом месте, спасибо людям, что остаются и работают.

Моя заместительница Зинаида Михнюк ушла на пенсию и получила «выходное пособие» в BYN190. Бывали времена, когда мы по 9 месяцев не имели никакой зарплаты, потом постепенно переходили на полставки - безусловно, люди теряют трудовой стаж, что в конечном итоге влияет на пенсию. Но свой крест надо нести до конца, нам его никто не навязывал.

А тех людей, кто пользовался услугами профсоюза, но не платит взносы, мы исключаем из РЭПа: только в апреле исключили 120 человек. Мы должны помогать друг другу: профсоюз - своим членам, члены профсоюза - профсоюзу. Только все вместе мы можем отстоять интересы людей труда. А сейчас перед нами стоит задача - выработать стратегию волонтерства в профсоюзе РЭП.

- Окончательное обвинение вам предъявлено вскоре после совместной миссии Международной конфедерации профсоюзов и Глобального союза IndustriAll, которая посетила Беларусь 17-19 апреля. Миссия потребовала от белорусских властей прекратить уголовное преследование профсоюза РЭП. Совпадение или закономерность?

- Мы и сами не ожидали, что 8 мая расследование дела завершится, а материалы дела пойдут в прокуратуру и суд. Последние два с половиной месяца нас на допросы не вызывали, накануне изменился состав следственной бригады, и следователи говорили, что у них есть еще целый ряд вопросов. Но вдруг процесс значительно ускорился - что-то произошло, и это было видно невооруженным глазом. Нам предъявили окончательное обвинение, которое практически ничем не отличается от первоначального.

- 29 мая-4 июня в Женеве пройдет Международная конференция труда, на которой будет рассматриваться «белорусский вопрос». IndustriAll планировал включить вас в свою делегацию на МКТ. Как повлияет на рассмотрение «белорусского вопроса» суд над лидерами РЭП?

- Всем понятно, что «дело профсоюзов» политизировано. Знает об этом и Женева. Безусловно, уголовное дело повлияет на международный имидж Беларуси. Мое присутствие в составе делегации IndustriAll не означает, что ситуация в «деле профсоюзов» изменилась. Вообще, дело находилось в подвешенном состоянии целых семь лет, и вдруг ларчик открылся - власти решились жестко проехаться по РЭПу. Это не случайность. Любая власть должна уважать позицию независимых профсоюзов, не преследовать их, а наоборот, садиться с ними за стол переговоров. И если бы власть хотела реально скорректировать социально-экономический курс, то лучшего оппонента, чем независимые профсоюзы, вы в Беларуси не найдете. Профсоюзы не только критикуют, но и предлагают, чтобы в итоге народ зажил лучше; возможно, найти инвестиции и создать новые рабочие места - благодаря контактам с международными профсоюзами.

- В 2011г. по аналогичному обвинению председатель ПЦ «Вясна» Алесь Беляцкий осужден на 4,5 года колонии усиленного режима. К какому развитию событий вы готовитесь?

- Сравнивая «дело Беляцкого» и «дело профсоюзов», мы прекрасно понимаем и понимает власть: статья одна и та же - ситуация совершенно иная. Одно дело - незарегистрированная структура, и совсем иное - зарегистрированный профсоюз, который работает и набирает вес. Закрой сегодня профсоюз РЭП - кому от этого станет лучше? Власть хочет сегодня работать с неуправляемыми подпольными организациями? В ситуации, в которой находится современная Беларусь, это совершенно неприемлемый путь.

Профсоюз тоже может ошибаться. Мы готовы сделать шаг навстречу, если оппонент докажет свою правоту. Но для этого нужен диалог, а не демонстрация силы. У любой власти силы больше, чем у отдельно взятой организации. Хотите загнать проблемы в тупик - загоните, это не сложно. Но ведь администрация Лукашенко проводит исследования, и мне известно, какие вопросы людям задают: власть изучает те же проблемы, которые волнуют и профсоюз. Провели исследование - обнародуйте, а не подавайте Александру Григорьевичу доклады, которые вряд ли соответствуют действительности. Ведь, в конце концов, придется отвечать за «достоверность» фактов.

- А может, идет зачистка оставшихся очагов активности накануне президентской кампании?

- Такую зачистку власть может провести в кратчайшие сроки. Но зачистка не решит проблемы! Может, пора уже прислушаться к народу? Ошибаться, но идти вперед, а не топтаться на месте или пятиться назад.