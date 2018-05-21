Александр Глеб: Марадоне заплатили, чтобы он пару раз появился в Бресте 6 21.05.2018, 10:32

Александр Глеб

Аргентинец не будет работать в Беларуси.

Хавбек БАТЭ Александр Глеб прокомментировал контракт легенды мирового футбола Диего Марадоны и брестского "Динамо", пишет sport-express.ru:

- В Беларуси, наверное, сейчас все стоят на ушах. Все-таки в брестское "Динамо" приедет Марадона.

- Да не знаю. Ажиотаж возникает прежде всего в прессе. СМИ "кипят". Звонят, спрашивают, журналистам интересно.

- А о чем подумали вы, когда поняли, что приезд Марадоны — это не "утка"?

- Я довольно спокойно отнесся. Для имиджа и популяризации футбола в Беларуси, рекламы — это просто здорово. Такой человек к нам едет! К нашему виду спорта, думаю, повысится интерес со стороны болельщиков. Однако я считаю приглашение Марадоны просто пиар-ходом.

- Почему?

- Не думаю, что Марадона будет тут работать. Дай бог, чтобы я ошибался. Время покажет. Склоняюсь к тому, что Брест пошел на такую пиар-акцию. Не более. Наверное, великому аргентинцу заплатили, чтобы он появился в Бресте. Один раз или пару раз. Не более.

- Постоянно в течение года он точно жить не будет?

- Думаю, что нет. Было бы здорово, если бы он постоянно работал в брестском "Динамо". Я только "за", — приводит слова Глеба