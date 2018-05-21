Минтранс хочет отложить конкурс для выбора перевозчиков до конца года 1 21.05.2018, 16:44

Соответствующее предложение содержится в новом проекте указа.

Минтранс вынес на общественное обсуждение проект указа «О некоторых вопросах осуществления междугородных автомобильных перевозок пассажиров». Согласно документу, в Беларуси предлагается разрешить регулярным перевозчикам работать без конкурсов до конца года, пишет tut.by.

В целях обеспечения транспортного обслуживания населения и развития междугородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении предлагается установить, что право выполнения междугородных внутриобластных, междугородных межобластных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении предоставляется без проведения конкурса юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые соответствуют требованиям законодательства об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках, на основании договора об организации автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении.

Планируется, что указ будет распространять свое действие на отношения, возникшие с 23 января 2018 года, и действовать до конца года.

Высказать предложения по проекту указа все желающие могут до 24 мая включительно.