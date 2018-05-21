закрыть
21 мая 2018, понедельник, 17:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Минтранс хочет отложить конкурс для выбора перевозчиков до конца года

1
  • 21.05.2018, 16:44

Соответствующее предложение содержится в новом проекте указа.

Минтранс вынес на общественное обсуждение проект указа «О некоторых вопросах осуществления междугородных автомобильных перевозок пассажиров». Согласно документу, в Беларуси предлагается разрешить регулярным перевозчикам работать без конкурсов до конца года, пишет tut.by.

В целях обеспечения транспортного обслуживания населения и развития междугородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении предлагается установить, что право выполнения междугородных внутриобластных, междугородных межобластных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении предоставляется без проведения конкурса юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые соответствуют требованиям законодательства об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках, на основании договора об организации автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении.

Планируется, что указ будет распространять свое действие на отношения, возникшие с 23 января 2018 года, и действовать до конца года.

Высказать предложения по проекту указа все желающие могут до 24 мая включительно.


популярное за неделю

Мнение

Мамы
Мамы Ирина Халип
Авантюра Лукашенко закончилась крахом
Авантюра Лукашенко закончилась крахом Павел Северинец
Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип
Некомпетентность Лукашенко довела и хоккей, и страну до ручки
Некомпетентность Лукашенко довела и хоккей, и страну до ручки Дмитрий Бондаренко