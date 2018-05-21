Факты о Беларуси, которые шокируют иностранцев 21.05.2018, 20:27

Фото: 3df.by

И многих беларусов тоже.

Обычно иностранцам в своей стране и городе показывают достопримечательности и рассказывают стандартные факты из путеводителя. На сайте The Question читатели делятся интересными и невероятными фактами о России, которыми можно удивить иностранца. Например: площадь России больше площади Плутона. The Village Беларусь сделал подборку фактов о нашей стране, которыми можно сильно озадачить не только туристов, но даже и самих беларусов.

Впрочем, если ваш иностранец совсем дремучий и ничего о Беларуси не слышал, обязательно снабдите его пачкой подходящих фактов. В Беларуси сделали Viber, World of Tanks, MSQRD и Flo; Беларусь в лидерах по производству картошки, по потреблению спиртного и по числу заключенных на душу населения; Лукашенко называют последним диктатором Европы и у власти он уже почти 25 лет; в Беларуси на озере Шо находится географический центр Европы (один из нескольких — смотря как считать); в Беларуси водится половина всей мировой популяции птички под названием Вертлявая камышевка.

В Беларуси невозможно прожить на сумму, на которую полагается проживать

Бюджет прожиточного минимума (сумма, которой, в теории, должно хватать на существование) составляет 199 рублей 32 копейки (красивая цифра в 99,99 доллара по актуальному курсу). За эти деньги можно купить около 25 кило сосисок, или 200 буханок хлеба, или около 60 кило яблок, или около 900 самых крупных куриных яиц, или 145 литров 95–го бензина. Для пенсионеров бюджет прожиточного минимума еще меньше: 153 рубля, а размер минимальной пенсии по возрасту — 191 рубль.

В Беларуси могут запретить концерт за низкий художественный уровень

В Беларуси то и дело запрещают концерты отдельных исполнителей или музыкальных коллективов за то, что их художественный уровень не дотягивает до высоких стандартов социально-ориентированной Беларуси. Некая комиссия заранее изучает творчество гастролеров и потом решает, выдать разрешение на концерт или нет. Парочка популярных российских рэперов с матными стишками уже проехала мимо Беларуси, но в то же время свободно проходят концерты исполнителей шансона, которые воспевают тюремно-лагерную романтику и уголовный образ жизни.

В Беларуси могут забрать в милицию за молчание

В Беларуси все, что угодно может стать поводом для того, чтобы забрать вас в милицию. Хлопал на площади в ладоши — добро пожаловать в «воронок», просто молчал на площади — добро пожаловать в автозак. Однажды в Слониме милиция повязала парней, которые катались на санках с горы: забрали за то, что те объявили о своей «несанкционированной массовой акции» в интернете. Примечательно, что в Слониме выпускали плодово-ягодное вино «Слонимские забавы», на этикетке которого были нарисованы катающиеся на санках дети.

Минск — один из крупнейших городов, а Беларусь — одна из крупнейших стран Европы

Традиционно Беларусь за границей считают «маленькой страной где-то возле России». Между тем Беларусь по площади занимает 13–е место в Европе из полусотни стран. Конечно, нам далеко до Франции, Германии или Украины. Зато какие-нибудь Дания, Швейцария или Нидерланды — вообще как Минская область. На территории Беларуси поместились бы все страны Балтии с Бельгией или Болгария с Венгрией. А по численности населения Минск находится на 10–м месте в Европе. У нас действительно большая страна и большая столица.

Внутри Беларуси есть Россия

И речь не только про 43–й узел связи ВМФ России под Вилейкой или городок Клецк-2 с радиолокационной станцией «Волга» под Ганцевичами, где служат российские военные. Внутри Беларуси есть настоящий российский эксклав: часть территории другой страны. И это большая редкость даже по мировым меркам. Когда-то и в мире, и в Беларуси анклавов и эксклавов было больше. Например, в БССР был кусочек литовской СССР. Сейчас в Беларуси осталась только российская земля: в Добрушском районе Гомельской области находятся деревни Саньково и Медвежье, административно относящиеся к Брянской области России. Правда, от самих деревень не осталось ни бревна от хат, — теперь это почти 5 квадратных километров земли, заросшей хмызняком и загрязненных чернобыльской радиацией. Но все равно можно утверждать: Беларусь окружила Россию.

Раньше Беларусь называли Литвой

Даже не всякий беларус с ходу разберется, как так получилось, что название Литва (Великое княжество Литовское), несколько сотен лет назад распространявшееся на территорию нынешней Беларуси и еще немало земель вокруг, вдруг отошло региону Жмудь (Жемайтия), который при ВКЛ занимал хорошо если десятую часть. Примерно так же нелегко объяснить иностранцу, как так получилось, что Русь началась не в России, а на территории нынешней Украины. Как бы то ни было, а первой столицей ВКЛ был наш Новогрудок, а делопроизводство велось на старобеларуском языке. Кое-кто из свядомай моладзі и сейчас утверждает, что он — литвин и что на самом деле Беларусь правильно называть Литвой, а нынешнюю Литовскую республику — Жемайтией или Самогитией.

В Беларуси родились четверо Нобелевских лауреатов

Мир знает только про Светлану Алексиевич (лауреат Нобеля–2015 по литературе), но на самом деле белорусская земля подарила миру вчетверо больше лауреатов. В 1971 году премию по экономике получил американец Саймон Кузнец, который родился в Пинске и первоначально звался Семеном. Именно он ввел в экономическую науку термин «валовой национальный продукт». В 1978 году премию мира получил Менахем Бегин, родившийся в Бресте. Бегин стал премьер-министром Израиля и получил «нобелевку» вместе с египетским президентом Анваром Садатом за подписание Кэмп-Дэвидских соглашений. В 1994 году Нобелевскую премию мира (за вклад в мирное урегулирование на Ближнем Востоке) получил Шимон Перес, о котором мы расскажем ниже и который на тот момент еще не был президентом. В 2000 году премию по физике получил уроженец Витебска Жорес Алферов — за разработки полупроводниковых гетероструктур. Еще по крайней мере шестеро других лауреатов Нобелевской премии — дети или внуки выходцев из Беларуси. А вот Светлана Алексиевич родилась не на территории Беларуси.

В Беларуси на заводах электроники делают тряпки

В советские годы в Белорусской ССР было создано немало высокотехнологичных заводов, в том числе оборонных. Но конверсия, диверсификация, кризисы, селекторные совещания, интеграция, укрупнения и борьба за выживание привели к тому, что сейчас на многих из них делают вещи, далекие от высоких технологий. В советские годы на заводах изготавливали оборудование для подводных лодок и космических кораблей, но для конспирации присваивали этим заводам невинные названия. А сейчас в Беларуси ровно наоборот: как будто чтобы запутать заграничных шпионов, на военных заводах производят невинные вещи. Кое-где сохранилось и производство электроники, но и иностранца, и беларуса может удивить «экспортоориентированная ветошь обтирочная», которую делают на заводе телевизоров «Белит» (Поставы), игрушечные самосвальчики от «БелАЗа» (Жодино), консервозакаточные машинки от МТЗ (Минск), складные стулья от военного радиозавода «Измеритель» (Новополоцк), ушные бирки для мечения крупного рогатого скота от завода электроники «Цветотрон» (Брест), стеклотара от завода кинескопов «Коралл» (Гомель) и так далее. С другой стороны, есть и обратные примеры, показывающие партизанскую сущность беларуской тяжелой и высокотехнологичной промышленности. Враг не пройдет (потому что не найдет)! Например, в городском поселке Коханово на Витебщине, где проживают всего четыре тысяч человек (все равно что несколько многоэтажек в столичном микрорайоне), работают сразу два экскаваторостроительных завода.

Трактор «Беларусь» нарисован на деньгах Вьетнама

До 1987 года во Вьетнам поставлялись только трактора «Беларусь». Они отлично себя зарекомендовали, поэтому на купюре в 200 донгов, которая вышла в том же году, изображена модель МТЗ–50. Купюра официально до сих пор находится в обращении, хотя встречается очень редко: по нынешнему курсу она соответствует примерно 2 беларуским копейкам. На аукционах купюру в хорошем состоянии можно купить за доллар-другой.

В Беларусь не летают лоукосты

Точнее, не совсем так. До 2011 года у нас был собственный лоукостер «Гомельавиа», а сейчас из всех европейских лоукостов к нам летает только испанский Vueling из Барселоны, выставляя нетипичный для лоукостов ценник в 95 евро (впрочем, в Киев тот же Vueling летает за 85 евро). А еще из Москвы летает UTair, самый дешевый билет обойдется в 39 евро, — такая же цена у билета в плацкартном вагоне. В общем, по относительно небольшим ценам улететь можно, но известные лоукосты к нам не летают и, как уверяют авиационные власти, даже не обращались с предложениями открыть рейс.

В Беларуси болот больше, чем в Северной Америке

Беларусы знают, но иностранцам может быть в диковинку, что Беларусь и болото — все равно что Дега и балерины. По данным Атласа БССР 1958 года, заболоченные пространства занимали 34 % территории страны, а собственно болота — 21,7 % территории; в стране насчитывалось 7 066 болот. Мелиорация делала свое дело, и к 2002 году (данные из «Национального атласа Беларуси») осталось всего 11,4 % территории под болотами. Совокупная площадь десяти самых крупных болот страны составляет 3 116 квадратных километров — это больше, чем Люксембург и Андорра, вместе взятые. Площадь одного только заказника «Ольманские болота» (942 квадратных километра) — это как три Минска, и в 8 раз больше, чем площадь клюквенных болот во всей Северной Америке.

Беларусь — родина «трех с половиной» президентов Израиля

Действительно, в Беларуси родились три полноценных президента Израиля и один временный исполняющий обязанности. Это первый президент страны Хаим Вейцман (родился в деревне Мотоль под Иваново), и.о. президента Кадиш Луз (после смерти второго президента, родился в Бобруйске), третий президент Залман Шазар (родился в поселке Мир) и девятый президент Шимон Перес (родился в деревне Вишнево под Воложином). До 2014 года Беларусь лидировала по числу президентов Израиля. Но теперь у нас паритет: нынешний, десятый по счету президент страны — третий из тех, что родились на еврейской земле.

В Беларуси делают самые большие в мире автомобили

В 2004 году немецкая компания Liebherr представила карьерный самосвал модели T282B, который стал самым грузоподъемным в мире: 363 метрические тонны, или 400 так называемых «коротких» тонн (этими единицами оперируют на карьерных разработках в США). За последующие несколько лет появилось еще четыре самосвала такой же грузоподъемности: канадский Terex MT6300AC, американский Caterpillar 797F, беларуский БелАЗ–75601 и китайский Xuzhou XCMG DE400. А в сентябре 2013–го жодинские автомобилестроители показали модель БелАЗ–75710 номинальной грузоподъемностью 450 метрических тонн (500 «коротких» тонн). В январе 2014–го он установил мировой рекорд, провезя по испытательному полигону 503,5 метрических тонны груза (555 «коротких» тонн). БелАЗ может перевезти 12 стандартных лоукостовских Boeing 737–800, если их раскрошить в порошок.

Купюры евро делают из белорусского льна

Об этом стало известно еще в 2003 году: ассоциация «Белорусский лен» поставляет на экспорт так называемое короткое волокно — отходы низшего класса, которые образуются при производстве тканей. Из таких отходов даже мешки не шьют, а вот для еврокупюр они оказались в самый раз: Бельгия, где печатают банкноты, закупала эти отходы по 220 долларов за тонну, в то время как качественный лен стоит по 2–3 тысячи долларов за тонну. Борисовская льнобаза на этих отходах для еврокупюр заработала полтора миллиона долларов за год.

Лифчик изобрела белоруска

Прообраз бюстгальтера был известен еще в древних Греции и Риме. На авторство современного лифчика среди прочих претендуют несколько человек: француженки Эрмине Кадолль и Гош Саро, немцы Кристина Хардт и Зигмунд Линдауэр, американки Мэри Фелпс Джейкоб и Ида Розенталь. Эта последняя мигрировала в США из беларуского поселка Раков на Воложинщине — тогда ее звали Итель Коганович. Компания Иды и ее мужа Уильяма Maidenform, основанная в 1922 году, разработала стандартные объемы бюстгальтера в зависимости от объема и полноты груди, регулируемые по длине застежки и другие привычные сегодня детали белья. считается, что именно Розенталь придумала лифчик в его современном виде. Фирма существует до сих пор, а в Ракове еще в 2013 году обещали поставить памятник бюстгальтеру.

В Беларуси милиция ездит на тракторах

Да, ездит. Не вся, конечно, а только та, что занимается эвакуацией автомобилей с улиц. Тракторы-эвакуаторы есть и в других странах, но, пожалуй, только у нас их раскрасили в гаишные бело-голубые цвета, нанесли гордое слово «Міліцыя» и оснастили проблесковыми маячками. А кое-где милицейские тракторы оборудовали отвалами для чистки дорог от снега. Милиционер рядом с таким «патрульным» трактором — отличный повод для иностранцев говорить, будто Беларусь такая отсталая, что, мол, даже полицейские ездят на тракторах.

Из Беларуси на поезде можно уехать дальше, чем из остальной Европы

Может, в Беларуси все не очень хорошо с лоукостами, зато с дешевыми и дальними поездами проблем нет. Самый длинный регулярный железнодорожный маршрут из Западной Европы такой: Ницца — Москва, — это 3 352 километра. А из Беларуси можно уехать еще дальше: поезд № 104 Брест — Новосибирск — это аж 4 391 километр. Самый длинный маршрут внутри самой Беларуси растянулся на 876 километров. Говорим же: Беларусь — одна из крупнейших стран Европы.

А самый длинный железнодорожный пассажирский маршрут в мире — это Москва — Пхеньян (прицепной вагон к владивостокскому поезду): 10 314 километров, в пути — восемь с половиной суток.

В Беларуси делают мебель IKEA, но нет фирменных магазинов IKEA

То, что в Беларуси нет фирменного магазина IKEA, не так уж и странно. У IKEA 418 магазинов в 49 странах, и во многих странах фирменных салонов нет, в том числе в Европе. Например, в Эстонии. Но удивительной делает ситуацию тот факт, что в Беларуси работают несколько фабрик, которые производят мебель по заказу IKEA. Сразу две из них — в свободной экономической зоне «Могилев».

В Беларуси сложно играть в города

Этот факт мало о чем скажет иностранцу, но может удивить самих белорусов: в Беларуси нет ни одного города и городского поселка, чье название по-русски начиналось бы с буквы А. Если вы любитель игры в города, знайте: городов и поселков на Ц, Ы, Э, Ю и Я тоже нет (а вот один поселок на Я есть).