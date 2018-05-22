закрыть
22 мая 2018, вторник, 12:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Чиновник из Гродно раскрыл секретный документ, касающийся БелАЭС

1
  • 22.05.2018, 11:32
  • 2,835
Фото: svaboda.org

Его судят.

Заместителя директора «Гродноэнерго» по капитальному строительству Станислава Сковородцева обвиняют в получении крупной взятки, а также в раскрытии секретных документов, касающихся БелАЭС. Дело начал рассматривать Гродненской областной суд 21 мая, передает «Радыё Свабода».

Ключевых свидетелей в суде не допросят

Дело рассматривает судья Игорь Соболев. По нему проходят 27 свидетелей. Двое ключевых свидетелей, Юлия Пашковская и Рощин (его имя не называлось в течение всего судебного заседания), вероятно, не придут в суд: первая сейчас в отпуске по уходу за ребенком, второй - в США, и неизвестно, когда вернется.

Прокурор: помогал в тендерах и раскрыл государственную тайну

По информации обвинения, чиновник получил взятку от поставщика электротехнического оборудования. Коррупцию обнаружили через сотрудников КГБ. Служащий в течение 2014-2017 лет помогал фирме «Белтехпромэнерго» побеждать в тендерах по поставке оборудования. За взятку он информировал заинтересованных лиц о том, какое именно оборудование нужно, кто еще хочет его им продать и по каким ценам. Общая сумма взяток составила около 14 тысяч рублей. Также он якобы передал копию служебного документа лицу, которое не имело права его видеть.

Кто такой Станислав Сковородцев

Обвиняемый явился в суд в белой рубашке, аккуратных брюках, джемпере, очках. Отвечает на вопросы развернуто, по-разному пытается предоставить суду объяснения на подобные вопросы, создает впечатление компетентного специалиста.

Станиславу Сковородцеву 47 лет. Имеет семью, совершеннолетнюю дочь. Окончил политехнический институт в Минске и Академию управления при Лукашенко. Начал работать в «Гродноэнерго» в 2001 году в качестве начальника службы электрооборудования. Постепенно продвигался по карьерной лестнице. В 2012 году назначен заместителем директора по капитальному строительству. На последней должности отвечал за управление капитального строительства и управление по выдаче мощности с АЭС. Имел доступ к секретным материалам предприятия.

В прошлом году его задержали сотрудники КГБ во время оперативного эксперимента - подставной встрече с Пашковской, на которой та дала ему очередную взятку, а он показал ей тот самый секретный документ. С прошлого сентября до суда его держали под стражей.

«Я никогда не требовал денег»

Сначала Сковородцев полностью признал вину. Но после оказалось, что он соглашается только с тем, что несколько раз брал взятки общей суммой около 14 тысяч рублей и что показал секретную бумагу.

Чиновник рассказал, что касательно этого дела общался с двумя лицами: с директором фирмы «Белтехпромэнерго» Пашковской и с Рощиным из российской фирмы «ЗЭТО». О должности Рощина он ничего не знал. На сайте фирмы «ЗЭТО» указано, что «Белтехпромэнерго» - один из его дилеров.

С Пашковской Сковородцев познакомился во время торгов в «Белэнерго», с Рощиным - на тематическом семинаре в «Белэнерго». С обоими завязались дружеские отношения.

«Сотрудничества не было, были просто дружеские отношения. Когда ко мне были вопросы, я отвечал», - пояснил обвиняемый.

Рощин даже приглашал к себе Сковородцева работать. По словам подсудимого, в России ценят белорусских энергетиков. Сковородцев успешно прошел собеседования, но в последний момент передумал переезжать. Однако не исключал, что может изменить работу позже. Чтобы не разрывать полностью отношения с потенциальным работодателем, чиновник пообещал помогать консультациями по работе.

«В тендерах почти не помогал»

Подсудимый отрицал, что способствовал им для победы на закупках. К тому же он подчеркнул, что «Белтэхпромэнерго» побеждал далеко не всегда, хотя из официальных данных создается именно такое впечатление - «чтобы создать прецедент, чтобы показать меня в худшем виде».

Единственное - Сковородцев советовал уменьшать цену, ибо это выгодно самому «Гродноэнерго», и при необходимости уточнял определенные технические характеристики оборудования. Он удивлялся, как другие компании готовили заявки на торги, не обращаясь к нему за этими уточнениями.

«Я никогда не требовал денег. Это всегда была их инициатива. Размер определяли они сами. В последний раз я даже сам уменьшил сумму. Мне предлагали намного больше», - сказал чиновник.

- Обсуждалось денежное вознаграждение за ваши услуги? - уточнила прокурор.

- Нет.

- За что вы получали деньги?

- За технические консультации.

Первую тысячу долларов он нашел в стопке документов, которые ему передала Пашковская. Она хотела с ним проконсультироваться по техническим характеристикам определенного оборудования. После конверты с деньгами передавались подобным же образом. Однажды - экспресс-доставкой на имя коллеги.

На вопрос, встречался ли он лично с Пашковской, подсудимый давал разные ответы.

Из показаний Сковородцева видно, что Рощин также передавал ему деньги.

«Первый раз когда встречался с Рощиным, договоренности не было. Они говорили: "Есть мозги. Мы понимаем, что их нужно отблагодарить». Я говорил, что не нужно ничего, я и так помогу».

Суд более часа пытался понять, какое отношение Сковородцев имел к торгам. Однако подсудимый отказывался от участия в этом процессе. Он объяснял, что все необходимые данные для заявок на участие в торгах находились в открытом доступе. К тому же он не мог повлиять на выбор победителя.

Заседание перевели в закрытый режим из-за государственной тайны

Второе обвинение Станиславу Сковородцеву предъявлено по части 1 статьи 375 УК Беларуси «раскрытие служебной тайны». Оно касается документа по работам на электрической подстанции «Островец - Восточная» (входит в систему БелАЭС), которые выполняло «Гродноэнерго», хотя основные работы там ведут китайцы.

Сковородцев объяснил, что сделал копию важного документа с грифом «секретно», чтобы ему было проще с ним работать. Он не планировал показывать эту бумагу Пашковской на последней встрече.

«Как я отдал ей документ, я не могу объяснить... Я ей начал рассказывать о проблемах на работе, своей усталости, напряженности. Стал говорить, что не надо ей больше со мной общаться, звонить. Почему я показал документы, не могу объяснить. У меня было такое психофизическое состояние. А она взглянула бегло, даже не читала. Сказала, что со мной опасно, если я владею такой информацией», - рассказал чиновник.

В заключение он растерянно начал говорить о любви к своей работе:

«Я отдавался работе, я любил работу. Много времени проводил в командировках. Вставал в пять утра, в половине пятого», - эмоционально говорил чиновник.

Когда суд перешел к более глубокому разбору по второму обвинению, заседание перевели в закрытый режим, так как рассматривалась государственная тайна. Следующие заседания снова открыты.

Арестовали коллекцию дорогих монет и банковские счета

За взятку в крупном размере чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы, за раскрытие служебной тайны - три года лишения свободы.

Следователи наложили арест на имущество Сковородцева: недвижимость, банковские денежные средства в сумме почти 31 тысячи долларов и более 5 тысяч рублей, коллекцию дорогих монет и другие материальные ценности.


популярное за неделю

Мнение

Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами
Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами Артём Черняк
Мамы
Мамы Ирина Халип
Авантюра Лукашенко закончилась крахом
Авантюра Лукашенко закончилась крахом Павел Северинец
Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип