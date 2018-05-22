Чиновник из Гродно раскрыл секретный документ, касающийся БелАЭС 1 22.05.2018, 11:32

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Фото: svaboda.org

Его судят.

Заместителя директора «Гродноэнерго» по капитальному строительству Станислава Сковородцева обвиняют в получении крупной взятки, а также в раскрытии секретных документов, касающихся БелАЭС. Дело начал рассматривать Гродненской областной суд 21 мая, передает «Радыё Свабода».

Ключевых свидетелей в суде не допросят

Дело рассматривает судья Игорь Соболев. По нему проходят 27 свидетелей. Двое ключевых свидетелей, Юлия Пашковская и Рощин (его имя не называлось в течение всего судебного заседания), вероятно, не придут в суд: первая сейчас в отпуске по уходу за ребенком, второй - в США, и неизвестно, когда вернется.

Прокурор: помогал в тендерах и раскрыл государственную тайну

По информации обвинения, чиновник получил взятку от поставщика электротехнического оборудования. Коррупцию обнаружили через сотрудников КГБ. Служащий в течение 2014-2017 лет помогал фирме «Белтехпромэнерго» побеждать в тендерах по поставке оборудования. За взятку он информировал заинтересованных лиц о том, какое именно оборудование нужно, кто еще хочет его им продать и по каким ценам. Общая сумма взяток составила около 14 тысяч рублей. Также он якобы передал копию служебного документа лицу, которое не имело права его видеть.

Кто такой Станислав Сковородцев

Обвиняемый явился в суд в белой рубашке, аккуратных брюках, джемпере, очках. Отвечает на вопросы развернуто, по-разному пытается предоставить суду объяснения на подобные вопросы, создает впечатление компетентного специалиста.

Станиславу Сковородцеву 47 лет. Имеет семью, совершеннолетнюю дочь. Окончил политехнический институт в Минске и Академию управления при Лукашенко. Начал работать в «Гродноэнерго» в 2001 году в качестве начальника службы электрооборудования. Постепенно продвигался по карьерной лестнице. В 2012 году назначен заместителем директора по капитальному строительству. На последней должности отвечал за управление капитального строительства и управление по выдаче мощности с АЭС. Имел доступ к секретным материалам предприятия.

В прошлом году его задержали сотрудники КГБ во время оперативного эксперимента - подставной встрече с Пашковской, на которой та дала ему очередную взятку, а он показал ей тот самый секретный документ. С прошлого сентября до суда его держали под стражей.

«Я никогда не требовал денег»

Сначала Сковородцев полностью признал вину. Но после оказалось, что он соглашается только с тем, что несколько раз брал взятки общей суммой около 14 тысяч рублей и что показал секретную бумагу.

Чиновник рассказал, что касательно этого дела общался с двумя лицами: с директором фирмы «Белтехпромэнерго» Пашковской и с Рощиным из российской фирмы «ЗЭТО». О должности Рощина он ничего не знал. На сайте фирмы «ЗЭТО» указано, что «Белтехпромэнерго» - один из его дилеров.

С Пашковской Сковородцев познакомился во время торгов в «Белэнерго», с Рощиным - на тематическом семинаре в «Белэнерго». С обоими завязались дружеские отношения.

«Сотрудничества не было, были просто дружеские отношения. Когда ко мне были вопросы, я отвечал», - пояснил обвиняемый.

Рощин даже приглашал к себе Сковородцева работать. По словам подсудимого, в России ценят белорусских энергетиков. Сковородцев успешно прошел собеседования, но в последний момент передумал переезжать. Однако не исключал, что может изменить работу позже. Чтобы не разрывать полностью отношения с потенциальным работодателем, чиновник пообещал помогать консультациями по работе.

«В тендерах почти не помогал»

Подсудимый отрицал, что способствовал им для победы на закупках. К тому же он подчеркнул, что «Белтэхпромэнерго» побеждал далеко не всегда, хотя из официальных данных создается именно такое впечатление - «чтобы создать прецедент, чтобы показать меня в худшем виде».

Единственное - Сковородцев советовал уменьшать цену, ибо это выгодно самому «Гродноэнерго», и при необходимости уточнял определенные технические характеристики оборудования. Он удивлялся, как другие компании готовили заявки на торги, не обращаясь к нему за этими уточнениями.

«Я никогда не требовал денег. Это всегда была их инициатива. Размер определяли они сами. В последний раз я даже сам уменьшил сумму. Мне предлагали намного больше», - сказал чиновник.

- Обсуждалось денежное вознаграждение за ваши услуги? - уточнила прокурор.

- Нет.

- За что вы получали деньги?

- За технические консультации.

Первую тысячу долларов он нашел в стопке документов, которые ему передала Пашковская. Она хотела с ним проконсультироваться по техническим характеристикам определенного оборудования. После конверты с деньгами передавались подобным же образом. Однажды - экспресс-доставкой на имя коллеги.

На вопрос, встречался ли он лично с Пашковской, подсудимый давал разные ответы.

Из показаний Сковородцева видно, что Рощин также передавал ему деньги.

«Первый раз когда встречался с Рощиным, договоренности не было. Они говорили: "Есть мозги. Мы понимаем, что их нужно отблагодарить». Я говорил, что не нужно ничего, я и так помогу».

Суд более часа пытался понять, какое отношение Сковородцев имел к торгам. Однако подсудимый отказывался от участия в этом процессе. Он объяснял, что все необходимые данные для заявок на участие в торгах находились в открытом доступе. К тому же он не мог повлиять на выбор победителя.

Заседание перевели в закрытый режим из-за государственной тайны

Второе обвинение Станиславу Сковородцеву предъявлено по части 1 статьи 375 УК Беларуси «раскрытие служебной тайны». Оно касается документа по работам на электрической подстанции «Островец - Восточная» (входит в систему БелАЭС), которые выполняло «Гродноэнерго», хотя основные работы там ведут китайцы.

Сковородцев объяснил, что сделал копию важного документа с грифом «секретно», чтобы ему было проще с ним работать. Он не планировал показывать эту бумагу Пашковской на последней встрече.

«Как я отдал ей документ, я не могу объяснить... Я ей начал рассказывать о проблемах на работе, своей усталости, напряженности. Стал говорить, что не надо ей больше со мной общаться, звонить. Почему я показал документы, не могу объяснить. У меня было такое психофизическое состояние. А она взглянула бегло, даже не читала. Сказала, что со мной опасно, если я владею такой информацией», - рассказал чиновник.

В заключение он растерянно начал говорить о любви к своей работе:

«Я отдавался работе, я любил работу. Много времени проводил в командировках. Вставал в пять утра, в половине пятого», - эмоционально говорил чиновник.

Когда суд перешел к более глубокому разбору по второму обвинению, заседание перевели в закрытый режим, так как рассматривалась государственная тайна. Следующие заседания снова открыты.

Арестовали коллекцию дорогих монет и банковские счета

За взятку в крупном размере чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы, за раскрытие служебной тайны - три года лишения свободы.

Следователи наложили арест на имущество Сковородцева: недвижимость, банковские денежные средства в сумме почти 31 тысячи долларов и более 5 тысяч рублей, коллекцию дорогих монет и другие материальные ценности.