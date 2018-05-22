Японского художника освободили из белорусской колонии 22.05.2018, 12:02

Даичи Йошида освобожден досрочно.

Даичи Йошида, который был осужден в Беларуси за «нелегальное перемещение огнестрельного оружия», покинул колонию в сопровождении сотрудников РОВД города Витебска.

Предполагается, что в настоящее время его доставят в местный отдел гражданства и миграции для оформления документов. Такую информацию «Радыё Свабода» сообщила семья художника.

Повидаться с родными он сможет только в аэропорту по дороге в Японию, что произойдет вскоре.

4 мая судебная коллегия Верховного суда Беларуси изменила приговор в уголовном деле гражданина Японии Даичи Йошида вследствие «чрезмерной строгости назначенного наказания».

Как сообщается на сайте Верховного суда, судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела на открытом заседании дело Даичи Йошида на протест председателя Верховного суда.

По приговору суда Октябрьского района Минска от 28 апреля 2017 года гражданин Японии был осужден по ч.1 ст.333-1 УК на 4 года лишения свободы без конфискации имущества и по ч. 2 ст.295 УК на 3 годам лишения свободы без конфискации имущества. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима без конфискации имущества.

В протесте, не оспаривая виновности осужденного в совершенных преступлениях и правильности квалификации его действий, председатель Верховного суда поставил вопрос о чрезмерной строгости назначенного осужденному наказания.

Даичи Йошида — японский художник, который рисует в стиле манга. В 2016 году он был на фестивале манга в Одессе. В Киеве приобрел в антикварном магазине различные части оружия до 1945 года выпуска, чтобы использовать их в качестве моделей для изображений.

5 августа 2016 года Даичи Йошида вылетел маршрутом из Киева в Токио с транзитными пересадками в аэропортах Минска и Абу-Даби. Он утверждает, что служба безопасности в аэропорту Киева проверила и сфотографировала все части оружия, которые находились в его зарегистрированном багаже, и допустила его на рейс. В Минске Йошида был задержан, а в апреле 2017-го осужден на 4 года 6 месяцев лишения свободы за «незаконный провоз и перемещение через государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия».