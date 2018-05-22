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Скандальный экс-президент ПАСЕ Аграмунт вышел из Ассамблеи

  • 22.05.2018, 20:47
Педро Аграмунт
Фото с сайта news.lent.az

Бывший президент ПАСЕ подозревается в коррупции.

Педро Аграмунт вышел из организации после введения санкций против него, сообщает "Европейская правда".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Бывший пророссийский президент ПАСЕ Педро Аграмунт вообще вышел из ПАСЕ после введения против него десятилетних санкций за существенные нарушения Кодекса поведения. Минус один", - сообщил украинский депутат.

Напомним, на прошлой неделе регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы во вторник на встрече в Париже выбрал наказание для депутатов, подозреваемых в коррупционных действиях в пользу Азербайджана. Среди наказанных был и бывший президент организации Педро Аграмунт.

Против Аграмунта были введены жесткие ограничения. Четырех депутатов лишили всех предусмотренных правилами прав, кроме права голоса и права подавать проекты документов. Санкции против Аграмунта введены на 10 лет, тогда как против остальных - на два года.


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