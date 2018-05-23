Родственники японского художника: Истории с Даичи повлияла на отношение многих к Беларуси 4 23.05.2018, 10:49

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Мама и брат Даичи Йошиды.

Скриншот Белсата

В Японии все были шокированы, когда узнали о задержании Даичи Йошиды в Беларуси.

Родственники японского художника Даичи Йошиды, который почти два года провел в белорусских колониях, прилетели в Минск. 22 мая его, наконец, отпустили, и семья сможет вернуться в Японию. Накануне belsat.eu пообщался с матерью и братом Даичи.

В августе 2016 года Даичи прибыл в Национальный аэропорт Минск транзитом из Киева. С собой он вез составные части антикварного оружия, которое приобрел в Украине для частной коллекции. Даичи утверждал, что служба безопасности в аэропорту Киева проверила их, сфотографировала и разрешила пронести на борт самолета. Однако в Минске мужчину задержали по подозрению в нелегальном перемещении огнестрельного оружия. Как рассказывают его близкие, в протоколе задержания все было написано по-русски, письменного перевода ни на английский, ни на японский язык иностранному гражданину не предложили.

В апреле 2017 года Октябрьский районный суд Минска приговорил японца к 4 годам и 6 месяцам заключения в условиях усиленного режима.

«Когда Даичи задержали, нам позвонил какой-то загадочный человек, назвавшийся «адвокатом» и рассказал, что пpоизошло, но без деталей. Я позвонила в посольство Японии в Минске, и там подтвердили задержание. Мы не понимали, как такое могло произойти, у нас началась паника. Это была настоящая паника, мы были так далеко и не знали, можно ли как-то вообще помочь Даичи», – говорит мама, Йоко Йошида.

По словам брата, Сеи Йошиды, все знакомые и друзья семьи очень удивились, когда узнали о задержании Даичи в Беларуси:

«В Японии это было бы абсолютно невозможно! После истории с Даичи у многих в Японии сложилась негативное впечатление о Беларуси».

Отдельно Сея рассказывает, что каждый раз, чтобы увидеть Даичи, маме приходилось получать письменное разрешение через прокурора и посольство. Всего Йоко разрешили увидеть сына около десяти раз.

Родственники Даичи показывают на телефоне его рисунки, скриншот Белсата

«Самая ужасная тюрьма была в Жодино. Брат рассказывал, как в камеру на 10 мест сажали по 15 человек. Люди лежали прямо на железных кроватях, матрасов не хватало. По камере ползали тараканы, много тараканов», – говорит Сея.

«Еще после задержания сын провел неделю в больнице с расстройством желудка, и потом в тюрьме он страдал от антисанитарии», – добавляет Йоко.

Моральное и физическое состояние Даичи, по словам близких, сильно ухудшилось за время, проведенное в тюрьмах.

Чтобы привлечь внимание общественности и добиться международного резонанса, близкие осужденного японца создали в соцсетях сообщество «Support for Daichi», где публиковали изображения Даичи, его открытки, документы.

«Большинство тех, кто поддерживал нас – белорусы. Они понимали – Даичи попал в несправедливую ситуацию. Люди говорили теплые слова, присылали брату еду, переписывались с ним», – говорит Сея.

Мать и брат художника дважды обращались лично к Лукашенко с просьбой помочь в освобождении. Они уверены, что это помогло. Прошло почти два года, и наконец судебная коллегия Верховного суда по уголовным делам рассмотрела дело Йошиды по протесту председателя Верховного суда. Председатель ВС обратил внимание на чрезмерную жестокость наказания для иностранца, и суд постановил смягчить наказание.

Как рассказали родственники Даичи, сегодня его вывезли из исправительной колонии Витьба-3 и направили в отдел по гражданству и миграции в Витебске. Там он должен пробыть 24 часа.

«Мы не поехали в Витебск, потому что не видим смысла. Увидеться в миграционном центре все равно не разрешили, поэтому будем ждать встречи уже в аэропорту, куда сына доставят завтра примерно в 12 часов дня», – говорит Йоко.

Она утверждает, что сотрудники милиции, вероятно, доведут Даичи прямо до паспортного контроля, и только после семья сможет вновь объединиться и вместе вылететь в Варшаву, а затем в Токио.

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За последнее время в Беларуси произошли еще две резонансные истории с задержанием иностранных граждан. Так, в 2017 году британца Алана Пола Смита осудили за организацию незаконной миграции на 2 года. Его близкие также ищут поддержки через соцсети и собираются направить обращение к Лукашенко.

Задержанному в сентябре на белорусско-украинской границе французу Жолану Вио грозило до 7 лет заключения. У него нашли один патрон. Благодаря давлению общественности и дипломатов, а также большому резонансу в зарубежной прессе, Вио признали невиновным и 20 ноября 2017-го отпустили из зала суда.