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Молочный лжетранзит

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  • Кирилл Нежданский
  • 23.05.2018, 14:46
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Карикатура: Сергей Елкин

Предупреждения Россельхознадзора про белорусский лжетранзит - не пустые слова.

Пока белорусский АПК ударно трудится, наращивая удои и привесы, Россельхознадзор не дремлет. На прошлой неделе российское ветеринарное ведомство напомнило о себе публичным предостережением субъектам хозяйствования от использования схем «ложного транзита».

Напоминание законопослушным пищевикам и транспортным компаниям о том, почему от этой схемы лучше воздержаться, снабжено обоснованием актуальности рекомендаций Россельхознадзора: «Данное предостережение обосновано участившимися попытками ввоза молочной продукции, выработанной предприятиями РБ, ограниченными для поставок в РФ по причинам неисполнения требований техрегламентов ТС, регламентирующих показатели качества и безопасности».

Суть схемы лжетранзита понятна: груз следует из точки А (Беларусь) в точку Б (получатель в одной из стран Центральной Азии) через территорию РФ. Далее возможны варианты - либо груз не доезжает до точки Б и сразу реализуется в РФ, либо он все-таки доедет до точки Б, будет в ней переупакован, снабжен новыми сопроводительными документами и вновь отправится в РФ.

В качестве иллюстративного кейса Россельхознадзор приводит историю про то, как на одной из смоленских автодорог сотрудниками ДПС ГИБДД были задержаны 5 транспортных средств, в обход официального пункта учета и принятия уведомления «Красная Горка» перевозивших сливочное масло общим весом 100т.

Гаишники передают груз Россельхознадзору, он начинает изучать анамнез и диагноз масла: «В ходе административного расследования установлено, что производителем масла явилось ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», находящееся в настоящее время в статусе ограничений для поставок в РФ. Грузоотправителем было указано КУП «Миноблмясомолпром» - управляющая компания холдинга «Мясомолпром», РБ, а получателем - ТОО «Степ Мастер Плюс», Республика Казахстан».

Натурально, 14 мая Россельхознадзор направляет в Казахстан запрос о подтверждении статуса предприятия-получателя. После этого грузоотправитель обращается к санитарному ведомству с ходатайством «о возврате всех партий масла в связи с нарушением срока поставки». В общем, понятно. Дальше можно не объяснять.

Позиция российских контролеров сравнительно дружелюбна: «Обращаем внимание бизнеса, что в настоящее время во взаимодействии с представителями правоохранительных органов, таможенной и пограничной службами разработан и реализуется комплекс усиленных мероприятий по выявлению и пресечению незаконного ввоза пищевой продукции».

Поэтому прибегать к схеме лжетранзита ведомство Сергея Данкверта не рекомендует.

Уже было. Еще будет

Естественно, отечественные СМИ подали это как сенсацию. И зря - все ведь уже было.

Например, 25 августа 2017г. Россельхознадзор рапортовал о задержании в Смоленской области (не исключено, что на той же автодороге) 2 автомобилей с 40т сухого обезжиренного молока ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», следовавших транзитом в Казахстан. С мая 2017г. в отношении комбината действовали временные ограничения на поставки в РФ, штамп Россельхознадзора на ветеринарном сертификате оказался поддельным (ветслужба РБ не подтвердила его выдачи), ситуация была квалифицирована как ложный транзит.

Если верить пресс-релизу, даже возбуждалось уголовное дело. Инцидент был упомянут в интервью Данкверта РБК, и Россельхознадзор уверял, что «рассматривает возможность ужесточения контроля в отношении перевозок между странами ЕАЭС по территории России».

Пока Россельхознадзор прессовал задержанные на Смоленщине слуцкие деликатесы, в Душанбе Лукашенко договаривался с президентом Эмомали Рахмоном о сотрудничестве в производстве продуктов питания, включая и «молочку».

По итогам переговоров министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц заявил: «Мы имеем большие сырьевые возможности в молочном направлении и готовы организовать в Таджикистане, а также Афганистане, Узбекистане и Казахстане совместные предприятия по переработке белорусского молока по белорусским технологиям в сопровождении наших специалистов».

Естественно, транспортировать оборудование, племенной скот, специалистов и т.п. из РБ в Таджикистан придется транзитом через РФ. И продукцию экспортировать удобнее таким же образом - вывозить из Таджикистана произведенное по передовым белорусским технологиям сухое молоко грузовыми самолетами или дирижаблями очень дорого.

Товарообарот не врет

Осенью 2017г. премьер-министр Андрей Кобяков поднимал вопрос о режиме транзита санкционных для РФ товаров из РБ в Казахстан и Кыргызстан на межправсовете ЕАЭС: «Необходимость разработки дополнительных мер по контролю за перемещением товаров, в отношении которых в России применяются специальные экономические меры, вызвана нашими прямыми убытками». За 3 года проблему так и не решили.

Если смотреть на вещи трезво, слуцкие сливочное масло или СОМ в ситуации с ограничениями Россельхознадзора оказываются прямым аналогом «санкционки». Поэтому криминальные схемы вокруг них выстраиваются точно такие же.

Тем более что за 9 месяцев, прошедших от первого инцидента до второго, руководство Минсельхозпрода РБ не раз и не два заявляло о сокращении экспорта «молочки» в РФ и наращивании в другие страны ЕАЭС и СНГ.

Наверняка россияне отметили и то, что внутри ЕАЭС белорусский экспорт в Казахстан и Кыргызстан растет быстрее, чем в Россию, в т.ч. за счет молока.

Справка: В 2017г. доля ЕАЭС в географии белорусского экспорта сократилась с 48,4 до 46,5%. Внутри ЕАЭС экспорт в РФ вырос на 17,2%, в Кыргызстан - в 2,5 раза, в Казахстан - на 63,3%, в Армению - на 56,8%. Вне ЕАЭС в 2017г. поставки сельхозпродукции из РБ осуществлялись в 70 стран, экспорт вырос во все страны СНГ: в Азербайджан в 1,8 раза ($10,6 млн.), Таджикистан - в 3,7 раза ($0,7 млн.), Узбекистан - в 2,7 раза ($4 млн.).

В начале 2018г. специализированный портал Milknews проанализировал потенциал братской молочной торговли, что называется, по методике Россельхознадзора - посредством сопоставления статданных ГТК Кыргызстана, Беларуси и ЕАЭС. Если верить евразийской и белорусской статистике, в январе-октябре 2017г. РБ экспортировала в Кыргызстан молочную продукцию на $43 млн. Если верить киргизской статистике, молочной продукции завезено на $10 млн.

Таким образом, молочко на $33 млн. (79% объема поставок) до братских киргизов не доехало. Возможно, часть пролилась по дороге. Но правомернее другое предположение: на полпути груз самым возмутительным и криминальным образом вместо братских киргизов вдули братским россиянам. Так что предупреждения Россельхознадзора про лжетранзит - не пустые слова.

Пока писалась статья, Россельхознадзор на пограничном пункте ветеринарного контроля в деревне Лобок Невельского района тормознул 20т свиного мороженого шпика, следовавших из Польши в Узбекистан. Груз, естественно, вернули в РБ. Да, это не «молочка», а «санкционка». Но маловероятно, что в мусульманском Узбекистане алчут свиного шпика - груз наверняка планировалось сбыть внутри РФ. Ложный транзит - это когда криминал на копейку ставит под удар легальные товарные потоки на миллионы. Проблему нужно решать - слишком высоки издержки и риски.

Кирилл Нежданский, «БелГазета»


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