Порошенко подписал указ о переименовании ВДВ

Порошенко подписал указ о переименовании ВДВ1
- 23.05.2018, 16:15
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В ближайшее время у морской пехоты также изменится форма.
Президент Украины Петр Порошенко 23 мая во время визита в Николаев подписал Закон о переименовании Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска.
Об этом сообщает "Громадське".
"Пользуясь случаем, я подписываю принятый Верховной Радой Украины закон "О внесении изменений в некоторые законы по вопросам обороны" относительно десантно-штурмовых войск", – заявил глава государства.
Виходячи із нашого власного історичного календаря, ухвалив рішення встановити новий День морської піхоти України, який віднині відзначатиметься на державному рівні 23 травня. Підписав відповідний Указ pic.twitter.com/h7ql4368XG— Петро Порошенко (@poroshenko) 23 мая 2018 г.
Порошенко добавил, что у морской пехоты изменится и форма.
"С сегодняшнего дня цвет беретов украинского морпеха приобретает оттенок морской волны – как штормовое Черное и Азовское моря", – сказал президент.