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Порошенко подписал указ о переименовании ВДВ

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  • 23.05.2018, 16:15
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В ближайшее время у морской пехоты также изменится форма.

Президент Украины Петр Порошенко 23 мая во время визита в Николаев подписал Закон о переименовании Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска.

Об этом сообщает "Громадське".

"Пользуясь случаем, я подписываю принятый Верховной Радой Украины закон "О внесении изменений в некоторые законы по вопросам обороны" относительно десантно-штурмовых войск", – заявил глава государства.

Порошенко добавил, что у морской пехоты изменится и форма.

"С сегодняшнего дня цвет беретов украинского морпеха приобретает оттенок морской волны – как штормовое Черное и Азовское моря", – сказал президент.


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