В Минске осудили участников пикета в поддержку политзаключенных 23.05.2018, 17:16

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Состоялись суды над остальными участниками акции 26 апреля.

23 мая в суде Первомайского района Минска состоялось заседание по делу об административном правонарушении в отношении активистки профсоюза РЭП Галины Логацкой, сообщает правозащитный центр «Весна».

Ее обвинили в принятии участия в «несанкционированном массовом мероприятии» - пикете за освобождение политзаключенных, который состоялся 26 апреля у Академии наук.

По итогу судья признал Галину Логацкую виновной в совершении правонарушения и назначил ей наказание - штраф в 25 базовых величин.

Также стало известно, что 22 мая состоялось судебное заседание по аналогичному делу в отношении Натальи Горячко-Басалыга, однако, женщине о рассмотрении никто не сообщал. Только сегодня она узнала, что в отношении нее вынесено решение о привлечении ее к ответственности в виде штрафа в 50 базовых величин.

Напомним, 26 апреля активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» стояли возле Академии наук, напротив кинотеатра "Октябрь" с портретами белорусских политзаключенных в руках и громко скандировали: «Свободу!» И «Жыве Беларусь!». Милиционеры их не трогали, но на всех составили протоколы.

Позже суд Первомайского района присудил штрафы активистам «Европейской Беларуси» Леониду Кулакову и Майи Наумовой в 40 и 35 базовых величин соответственно, а Максиму Винярскому и режиссеру и активистке Ольге Николайчик - административные аресты сроком на 7 суток каждому.