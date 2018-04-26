Активисты «Европейской Беларуси» провели пикет в поддержку политзаключенных 26.04.2018, 22:57

Активисты провели акцию у здания Академии Наук.

В Минске прошел Чернобыльский шлях. Но перед самым его началом активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» провели пикет в поддержку белорусских политзаключенных. Он прошел у здания Национальной Академии Наук, передает «Радыё Рацыя».

По словам координатора «Европейской Беларуси» Максима Винярского, активисты кампании пользуются возможностью напомнить о том, что в стране есть политзаключенные.

- Здесь, как вы видите, и Святослав Баранович, и Дмитрий Полиенко, и Михаил Жемчужный... Все эти люди пострадали за то, что высказывали свою позицию, и мы пользуемся возможностью напомнить белорусскому обществу, в том числе оппозиционному обществу о том, что проблема политзаключенных еще не решена, что она существует и что c этим надо что-то делать.

Несмотря на предупреждения милиции, активисты продолжили пикет. Поэтому не исключено, что они могут быть задержаны и привлечены к административному суду.