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Пресс-секретаря Навального арестовали на 25 суток за сообщение в Twitter

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  • 23.05.2018, 19:17
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Фото: Кира Ярмыш / Twitter

Полиция задержала Киру Ярмыш 22 мая.

Тверской суд Москвы арестовал на 25 суток пресс-секретаря российского оппозиционного политика Алексея Навального Киру Ярмыш. Об этом она сообщила в Twitter.

"25 суток – это ерунда, когда знаешь, что прав и с тобой поддержка стольких людей. Всем счастливо оставаться, увидимся на апелляции", – написала она.

Ярмыш рассказала, что меру пресечения ей избирали из-за двух твитов за 12 апреля с приглашением на митинг 5 мая. Уведомление об акции протеста было подано в мэрию Москвы 20 апреля, 25 апреля акцию запретили.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Навального Любовь Соболь подтвердила в Twitter, что Ярмыш арестовал за твит.

"Выступила свидетелем на суде у Киры Ярмыш, которую судят за твит, который она написала еще до того, как стало известно, что мэрия хочет запретить акцию. Как заявитель митинга 5 мая я получила уведомление только 10 мая. Абсурдное дело даже с точки зрения формального закона", – считает она.

Полиция задержала Ярмыш 22 мая.

12 апреля Ярмыш написала: "Мы эту власть не выбирали. Выйти на улицу 5 мая – это сказать самому себе и всем вокруг: "Я не согласен с тем, что происходит". А также: "5 мая выходим на улицы".


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