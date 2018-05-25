Спасибо партии за доброту и ласку 11 Ирина Халип

25.05.2018, 7:33

2,764

Ирина Халип

Лучше бы денег дали.

Встречаю знакомую, она спрашивает: «У тебя ненужных вещей случайно нет? Мы с мужем и свои вещи в дом-интернат на Ваупшасова возим, и у друзей забираем». Стоп, говорю, на Ваупшасова? Что-то у меня с этим домом-интернатом связано… Ах да, это же то самое заведение, над которым шефствует школа Острошицкого городка. Это туда на днях Николай Лукашенко в гимнастерке с одноклассниками кур возил.

А правда, вы тоже удивлены тем, что волонтеры привозят одежду в тот дом-интернат? Казалось бы, при таких шефах пенсионеры и инвалиды должны сидеть с золотыми пистолетиками и потягивать «Шато Марго». А вот нет, оказывается. И от подарков шефских у них сплошные проблемы. Вернее, у администрации дома-интерната.

Казалось бы, что в этом плохого? Дети приходят в гости к старикам, привозят подарки и поют песенки. Да это прекрасно! Просто замечательно, что дети помогают одиноким старикам. Поверьте, если ваши дети с одноклассниками решат прийти в богадельню, принести шоколадки и спеть для стариков – вам скажут спасибо, и обитатели заведения будут искренне рады, как и руководство. Но только не в случае острошицкой школы.

Знаете, как начинается день в доме-интернате, когда планируется шефский визит? Вся администрация вызывается на работу к семи утра. Потому что в семь в дом-интернат приходит главная в стране служба безопасности и прочесывает все помещения на предмет злоумышленника-инвалида, засевшего в подсобке с гранатой. (Кто в этот момент охраняет «тело» - кто знает. Впрочем, этой службы численно хватит на всех.) Персонал дома-интерната всякий раз тщательно инструктируется по поводу «шаг влево-шаг вправо». А потом начинается заезд школьников в сопровождении благонадежных съемочных групп, которые вечером расскажут белорусскому народу красивую сказку.

А сказка в реальности выглядит так. Помните, в новогодние каникулы государственные новостные ленты пестрели историями о том, как Николай Лукашенко подарил бедным старичкам двух кроликов? Это и правда выглядело красиво трогательно: одинокие пожилые люди могут их гладить и получать положительные эмоции. Вот только кролики сидели в клетках в административных кабинетах. И никаких статей расходов в бюджете дома-интерната на корм кроликам не прибавилось. Вот только перед актом дарения руководству большие люди из вышестоящих организаций с важным видом сообщили: кролики стоят по 150 долларов штука, так что гордитесь, это очень дорогой подарок!

А в мае история началась вовсе не с кур, а с козлов. Все те же важные люди из вышестоящих организаций сообщили администрации, что в дом-интернат приедут острошицкие школьники и привезут в подарок двух козлят какой-то особенной породы. Подчеркнули: подарок ну совсем дорогой, козлята по полторы тыщи баксов каждый. И, чтобы достойно содержать такой дорогой подарок, дом-интернат должен построить для них козлятник. Но денег на козлятник никто не даст, должны найти сами. Изыщите, так сказать, средства за счет собственного бюджета (то есть достаньте из своего кармана или урежьте рацион инвалидам). Сотрудники дома-интерната пришли в ужас. Спрашивали в управлении соцзащиты: а бюджет на корм выделите? Козлам тонна сена в год нужна, не меньше. Нет, говорили, не выделим. Крутитесь, как завещала Щеткина. А кто ухаживать за ними будет – инвалиды? Ваши проблемы, ребята, но поднапрягитесь: спрос за козлят будет строгий.

В последний момент козлят отменили. Поняли, очевидно, что столь дорогостоящий подарок в доме-интернате при отсутствии дополнительного финансирования просто не выживет, а денег жалко. И вместо козлов привезли десяток кур. Администрация дома-интерната на радостях, что козлов не будет, отвела какую-то подсобку под курятник. Ну ладно, этих прокормить еще можно – скоро осень, дождевые черви пойдут. Спасибо, что шефы обошлись малой кровью, спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство, спасибо партии родной за доброту и ласку.

А одежду и памперсы в дом-интернат по-прежнему привозят волонтеры, а вовсе не охраняемые службой безопасности Лукашенко школьники. Потому что государству вовсе не нужны люди. Государству нужны козлы.

Ирина Халип, специально для Сharter97.org