Протест в хозяйстве под Гомелем: Работники встали на защиту уволенной доярки 25.05.2018, 12:01

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Архивное фото tut.by

Работники возмущены действиями руководства.

Доярки и другие работники сельскохозяйственного предприятия «Кривск» (Гомельская область) возмущены действиями руководства. Они борются против «репрессивного», как они считают, увольнения коллеги, передает «Белсат».

Противостояние началось еще несколько лет назад, когда несколько доярок и оператор искусственного осеменение задали «неудобные вопросы» - сначала руководителю сельскохозяйственного предприятием, а потом в вышестоящие инстанции от райисполкома до Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

В жалобах говорилось про невозможность приватизировать дома в деревне Мефодовка по приемлемым ценам, отсутствие оплаты труда в выходные и праздничные дни, премий, материальной помощи, ненадлежащие условия труда и другие нарушения законодательства.

Начались проверки, после которых директор КСУП «Кривск» покинул свой пост.

Его место занял Александр Лейчонок, который попал в скандал, когда руководил предприятием «Белоруснефть-Особино». На видео, выложенном в интернет, видно, как велись дела на предприятии: дохлые птицы лежат по 5-6 дней в тракторных прицепах, вокруг - грязь и вонь. После появления видео на главу завели уголовное дело, которое осенью передали в прокуратуру, откуда она должна была пойти в суд. Но следы Александра Лейчонка на определенное время потерялись, и весной 2015 года он возглавил КСУП «Кривск».

С его приходом началась контратака на тех, кто писал жалобы, говорят работники «Кривска». Дошло до увольнений - как в случае оператора искусственного озеленения Анны Красниковой, которая обратилась в суд.

Другие работники тоже обращались в суд, требуя признать незаконными трудовые договоры, распорядок работы и должностные инструкции.